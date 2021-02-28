"В'язні не раді його появі": Навального нарешті етапували до колонії

Російського опозиціонера Олексія Навального етапували до колонії №2 у місті Покров Володимирської області. За словами в'язнів, його приїзд відрізнявся від того, як зазвичай відбувається така процедура.
Джерело:"Открытые медиа"
Що відомо про Навального у колонії
Групу нових засуджених, у якій був Навальний, зустріли строго за правилами. Про це в'язні колонії розповіли учаснику фонду "Русь сидить" Руслану Вахапову.
До теми Навальному у колонії забезпечать "абсолютно нормальні умови", – федеральна служба Росії
Зазвичай у колонії новоприбулих могли вдарити ще на виході із автозака.
Приймання засуджених без побиття виявилася в новинку для тих, хто давно відбуває покарання в колонії. За словами Вахапова, деякі ув'язнені не в захваті від майбутнього сусідства з відомим політиком.
Зеків лякає невідомість, там всі не раді появі Навального. У них тільки життя в ув'язненні налагодилася, а тепер можуть гайки закрутити (посилити режим – 24 канал),
– пояснив Вахапов.
Тепер Навальний 2 тижні пробуде на карантині, після чого його переведуть в один із загонів.
Навального етапували у колонію №2 у Покровську / Фото "Дождь"
В'язні у колонії не раді появі опозиціонера / Фото "Дождь"
Коротко про ув'язнення Навального
- Опозиціонера засудили до 3,5 років ув'язнення. Так суд замінив йому умовний вирок на реальний у справі "Ів-Роше".
- Після того, як Навальний подав апеляцію, суд скоротив йому термін ув'язнення. У в'язниці політик пробуде 2 роки, 6 місяців та 2 тижні.