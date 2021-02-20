Заплатить штраф: суд визнав Навального винним у справі про "образу ветерана"

Олексія Навального визнали винним у справі про нібито образу ветерана Гната Артеменка. Російському опозиціонеру призначили штраф у розмірі 850 тисяч рублів (близько 300 тисяч гривень).

Суддя Віра Акімова у залі суду заявила, що політик усвідомлював, що його заяви – "це наклеп". За її словами, він достовірно знав, що поширювані відомості "паплюжать честь і гідність, підривають репутацію".

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Сторона захисту просила ухвалити виправдувальний вирок – "за відсутністю складу злочину". А прокурор Катерина Фролова наполягала на виплаті 950 тисяч рублів.

Навальний не визнав провину

Водночас сам Олексій Навальний запевняв, що не здійснював наклеп особисто на ветерана і не називав його на ім'я, а його слова були оціночними судженнями і не містили фактів.

Опозиціонер вину не визнав, і пояснив, що справу стосовно нього порушено незаконно, і це є політичним переслідуванням. Він додав, що його слова – це не факти, вони стосуються всіх, хто знявся в ролику.

Суддя визнала політика винним

Суддя постановила, що вина Олексія Навального доведена. Доводи захисту про те, що Артеменко не міг сам написати заяву, суд назвав неспроможними.

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