Заплатить штраф: суд визнав Навального винним у справі про "образу ветерана"

Олексія Навального визнали винним у справі про нібито образу ветерана Гната Артеменка. Російському опозиціонеру призначили штраф у розмірі 850 тисяч рублів (близько 300 тисяч гривень).
Джерело:DW
Суддя Віра Акімова у залі суду заявила, що політик усвідомлював, що його заяви – "це наклеп". За її словами, він достовірно знав, що поширювані відомості "паплюжать честь і гідність, підривають репутацію".
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Сторона захисту просила ухвалити виправдувальний вирок – "за відсутністю складу злочину". А прокурор Катерина Фролова наполягала на виплаті 950 тисяч рублів.
Навальний не визнав провину
Водночас сам Олексій Навальний запевняв, що не здійснював наклеп особисто на ветерана і не називав його на ім'я, а його слова були оціночними судженнями і не містили фактів.
Опозиціонер вину не визнав, і пояснив, що справу стосовно нього порушено незаконно, і це є політичним переслідуванням. Він додав, що його слова – це не факти, вони стосуються всіх, хто знявся в ролику.
Суддя визнала політика винним
Суддя постановила, що вина Олексія Навального доведена. Доводи захисту про те, що Артеменко не міг сам написати заяву, суд назвав неспроможними.
Ув'язнення Навального: що відомо
- 2 лютого Олексія Навального засудили до 3,5 року колонії звичайного режиму. Оскільки він вже перебував під домашнім арештом, то у в'язниці він мав відсидіти 2,8 року.
- Європейський суд з прав людини закликав Кремль негайно звільнити опозиціонера із СІЗО, однак там сказали, що така вимога є "свідомо нездійсненною".
- Зранку 20 лютого суддя розглянув апеляцію на вирок. Російські служителі Феміди вирішили таки відправити Навального у колонію, однак на менший період – 2 роки, 6 місяців та 2 тижні. Так, опозиціонер має сидіти за ґратами до липня – серпня 2023 року.