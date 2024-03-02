"Українці – хороші люди" і "Героям слава": що кричали росіяни на похороні Навального

Епопея з похороном Навального нарешті завершилася – політика поховали 1 березня в Москві. Масових заворушень, яких так боялася влада, не сталося, проте зібрався великий натовп. 24 Канал розкаже, які гасла лунали на похороні Олексія Навального.

Юлії Навальної не було на похороні чоловіка – вона з дітьми за кордоном. Проте удова записала щемливий ролик в пам'ять про Навального під відому пісню.

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Що кричали росіяни на похороні Навального

Коли труну з тілом внесли у храм, люди почали скандувати "Навальний!" Часом вони просто мовчки аплодували та високо тримали квіти.

Натовп кричить "Навальний!" під час поховання політика: дивіться відео

Найчастіше все ж було чути скандування прізвища Навального, проте було і гасло "Дякуємо, Олексію". Не обійшлося і без більш політизованих закликів, адже все ж ховали головного політичного опозиціонера й особистого ворога Путіна.

Так, серед більш гострих гасел були "Українці – хороші люди", "Ні війні", "Путін – убивця", "Путін, іди!", "Росія буде вільною" і парадоксальне "Героям слава". Останнє явно було запозичено в українців і здивувало наших громадян. Вони навіть перепитали, чи нічого росіяни не переплутали.

Гасло "Героям слава" на похороні Навального: дивіться відео

На похороні було помітно і старших людей, і багато молоді. Ті, хто старше, назвали Навального сучасним Сахаровим – таким чином згадавши радянського дисидента, який отримав Нобелівську премію миру в 1975 році. Щоправда, перед тим, як виступити проти радянської влади, Сахаров створив водневу бомбу. В українців також маса питань до Навального, тож, напевно, його порівняння з Сахаровим доречне.

Натовп скандує "Путін – убивця" на похороні Навального: дивіться відео

Загалом похорон Навального не відкрив нової сторінки в політичній активності російської опозиції, адже не чути закликів до дій, якогось конкретного плану помсти за свого лідера, планування акцій або й повалення влади. Росіяни пригнічені та говорять розмитими фразами, мовляв, Олексій буде пишатися нами. Можливо, все ще попереду.

А от російська влада зробила все, щоб мінімізувати ризики для себе: то вона не віддавала тіло Навального, то тисла на священників, щоб ті не відспівували, то стягнула купу поліцейських і навіть снайперів. І очікувано продовжила тиск на прихильників Навального після похорону. Усе, що відбувалося на похороні Навального, читайте тут.