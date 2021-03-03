Навального відправили до колонії, де шиють труси російським правоохоронцям

3 березня 2021 , 06:06
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Опозиціонера Олексія Навального, як вважають ЗМІ, відправили до виправної колонії у Володимирській області Росії. Збіг це чи ні, але саме ця колонія постачає спідню білизну для потреб ФСВП.

Джерело:

The Insider

Це доволі символічно, адже саме на труси Навального начебто нанесли отруту "Новачок". На це й звернули увагу у виданні The Insider.

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Чому Навального могли відправити в колонію з трусами

Журналісти з'ясували, проаналізувавши сайт державних закупівель, що Олексія Навального відправили до установи під назвою "Виправна колонія №2" у Володимирській області Росії (хоча офіційно влада цього не підтверджувала).

У 2018 році саме ця колонія отримала контракт від ФСВП (Федеральної служби виконання покарань) у Володимирській області на постачання чоловічих сорочок, кальсонів і – трусів (на 821 тисячу рублів).

Уся ця ситуація доволі символічна – щонайменше з двох причин:

  • По-перше, саме правоохоронці з ФСВП фактично стали причиною ув'язнення Олексія Навального. 25 лютого за поданням ФСВП Навальному змінили умовний термін на реальний, тож 2,5 року він повинен провести у колонії.
  • По-друге, у грудні 2020 Навальний публікував запис телефонної розмови з одним зі своїх ймовірних отруйників – ефесбешником Костянтином Кудрявцевим. Той розповів, що отруту нанесли на внутрішню частину синіх трусів Навального.
До слова, цей нюанс став приводом численних мемів. Особливо тоді, коли самого Путіна також помітили в синіх трусах.

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