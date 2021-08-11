Загрожують ще 4 роки в'язниці: Навальному в Росії висунули нове звинувачення

11 серпня 2021 , 17:26
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Джерело:

СК Росії

Слідчий комітет Росії висунув опозиціонеру Олексію Навальному нове звинувачення. Цього разу мовиться про створенні організації, що зазіхає на особистість та права громадян.

Звинувачення висунули у межах розслідування кримінальної справи створення відповідної організації. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 4 років.

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Чого стосується нова справа проти Навального

За інформацією слідства, Навальний створив некомерційну організацію Фонд боротьби з корупцією й керував нею особисто та зі своїми соратниками, зокрема:

  • Іваном Ждановим;
  • Леонідом Волковим.

У російському слідчому комітеті зазначили, що Олексій Навальний та його соратники "поширювали в мережі заклики до росіян брати участь в акціях протесту в січні 2021 року". Відповідну кримінальну справу в Росії завели в кінці квітня 2021 року.

Навального ув'язнили: головне 

  • Олексій Навальний після отруєння "Новачком" довго лікувався у Німеччині. Однак вже у січні 2021 вирішив повернутися до Росії.
  • Одразу після прибуття в один з аеропортів Москви Навального затримали.
  • 20 лютого 2021 року його засудили до 3,5 років ув'язнення. З урахуванням домашнього арешту, Навальний має перебувати в колонії 2 роки й 8 місяців.
Автор: Жанна Клименко