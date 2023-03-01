Є проксі-варіанти, – політтехнолог сказав, чи наважиться Китай надати Росії зброю

Упродовж останніх десятиріч Пекін не робить жодних різких кроків. Водночас постачання озброєння російським загарбникам стало б серйозним загостренням.

Отже, з огляду на попередню поведінку Китаю, він навряд наважиться на такий крок. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Чи наважиться Китай надати Росії зброю

Напередодні Пекін озвучив свій "мирний план" щодо завершення війни Росії проти України. В ньому він озвучив свою позицію, але намагався максимально "згладити кути". Наприклад, не написав прямо, що Росія має вивести свої війська з окупованих територій України, але наголосив на територіальній цілісності нашої держави.

Що стосується постачання озброєння країні-агресорці, то Китай не готовий робити це напряму. Однак можливі проміжні варіанти.

Є такі проксі-варіанти. Наприклад, Північна Корея постачає Росії певну кількість снарядів, ця кількість може раптово збільшитися. Китай постачатиме КНДР, а вона Росії,

– припустив політтехнолог.

У будь-якому випадку такий сценарій буде неприємним для нас. Водночас якщо це проксі-варіант, то він не може бути масштабним.

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Чи посприяє цьому візит Лукашенка до Китаю

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко перебуває з візитом у Пекіні. Він одержимий бажанням заробити грошей і якби можна було б це зробити на торгівлі китайською зброєю, то він погодився б. Однак Пекіну не потрібно, щоб Лукашенко знав про такі схеми.

Головна мета Лукашенка не торгівля зброєю, хоча він може спробувати. Він має величезні економічні зв'язки з Китаєм, він зробив велику ставку упродовж останнього десятиліття на КНР,

– зауважив Шейтельман.

Для Білорусі Китай є важливим партнером у торгівлі та інвестиціях. Наприклад, під Мінськом побудований величезний китайський технопарк, який має податкові пільги до 2060 року. На ньому китайці виготовляють продукцію на експорт до Євросоюзу.

Отже, це черговий робочий візит самопроголошеного лідера Білорусі до Китаю.

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