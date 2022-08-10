лукашенко почав остерігатися, – військовий експерт сказав, чи знизилась загроза від білорусі

У білорусі розпочались нові військові навчання, але вже кілька тижнів в інфопросторі цей напрямок обговорюють все менше. Експерти запевняють, що сам лукашенко почав остерігатися. Чи знизилась загроза наступу від білорусі – читайте у статті.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він каже, що лукашенко зібрався терміново проводити навчання протиповітряної оборони і запрошує росію це зробити.

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Військовий експерт вважає, що те, що білоруси починають навчання ППО, означає, що лукашенко почав чогось остерігатися.

"Цікаво, що все це збігається з "бавовною" в Криму, тому білорусь так активно просить про засоби ППО. Це може наводити на певні думки, чого білорусь так хоче ППО", – зазначив Мусієнко.

На його думку, якщо говорити загалом про білоруський напрямок, то про це стали менше говорити, бо всі вже звикли до перманентного стану військових навчань на кордоні.

Але ці навчання в принципі не ведуть до того, що створюються якісь ударні угруповання, які наразі можуть нести загрозу Україні. Я моніторю ситуацію з різних джерел, але активної зміни ситуації там немає, все стабільно,

– заявив Мусієнко.

Він каже, що на кордоні досі стоять ті самі 5 – 6 тисяч солдатів білоруської армії, а російські війська прикривають "свої" військові аеродроми в білорусі.

Поки тривають навчання, росія підтягує техніку до білорусі

У білорусі відбудеться оперативно-тактичне навчання з військами ВПС та ППО з бойовою стріляниною. Вони триватимуть з 9 по 25 серпня.

Тим часом російські окупанти підтягують додаткове озброєння на територію білорусі, повідомили у Генштабі ЗСУ. Зокрема, там почали розгортати додаткові системи ППО.

Росія продовжує використовувати територію країни для того, щоб перекинути з білорусі своїх диверсантів в Україну.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов підтвердив, що білоруська армія продовжує військові навчання біля кордону, але зараз ймовірність нападу білорусі на Україну невисока.

Водночас на кордоні з білоруссю наші прикордонники виявили ворожу зброю. росіяни її залишили на Чернігівщині. А перед цим влада попередила жителів Волині про замінування прикордоння.

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