США та союзники сказали, з якою метою посилено навчатимуть українських військових, — NYT

Сполучені Штати разом з союзниками будуть посилено навчати українських військових. Мовиться про навчання веденню загальновійськових боїв із застосуванням піхоти, танків та артилерії.

Зокрема, про це США та союзники почали активніше говорити через побоювання, що заморожування війни може бути вигідним Росії. Саме тоді почались дискусії про те, як змінити динаміку бойових дій в Україні.

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Що відомо про мету посилених навчань ЗСУ

Ми хочемо поставити їх у найкращу можливу позицію, щоб незалежно від того, чи закінчиться ця війна на полі бою, чи закінчиться вона дипломатичним шляхом, чи якоюсь комбінацією, вони мали позицію, яка є набагато вигіднішою для їхнього довгострокового майбутнього, і щоб Путін відчув стратегічну поразку,

– пояснила представниця Держдепу США Вікторія Нуланд.

Видання пояснило, що для досягнення цих цілей США та союзники мають не тільки наростити постачання озброєнь, у тому числі танків, бойових машин піхоти та артилерії, а й розширити навчання українських військових. Зокрема, щоб бійці ЗСУ мали можливість використовувати все нове обладнання "у зв'язці".

Попередньо відомо, що це буде експрес-курс навчання тому, що американські військові називають загальновійськовим боєм, ведення якого відточується Збройними силами США місяцями, якщо не роками тренувань.

Що відомо про навчання бійців ЗСУ