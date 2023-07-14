Пілоти вже втрачають терпець, – Ігнат про початок тренувань на F-16

Українські пілоти наприкінці літа мали б розпочати навчання на F-16. У Повітряних силах наголошують, що вони не можуть дочекатися, коли можна буде опанувати західні винищувачі.

В ефірі телемарафону Юрій Ігнат розповів про очікування наших пілотів перед навчанням на F-16, передає 24 Канал. За його словами, вони прагнуть не лише повернутися з винищувачами, а й помститися за рідних і близьких.

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Українські пілоти на низькому старті

Вони вже терпець втрачають. Пілоти дуже хочуть вже нарешті поїхати і нарешті приїхати, найголовніше, уже бувши за штурвалом,

– підкреслив він.

Юрій Ігнат зауважив, що у наших пілотів загинули рідні, друзі, колеги. Серед них – Сергій Пархоменко. Церемонія поховання цього пілота-героя відбувалася в Будинку офіцерів у Вінниці, поблизу якого речник Повітряних сил спілкувався з журналістами 14 липня.

Пілоти хочуть помститися, хочуть якомога швидше виїхати і здобути цей F-16 для себе. Це буде для нас приблизно кілька десятків пілотів, які будуть не вчитися, а перенавчатися на новий тип літака,

– додав Ігнат.

Він підкреслив, що до перших груп пілотів, які відправляться опановувати F-16, входять найкращі бойові пілоти. Вони володіють англійською та повернуться до України вже з західними винищувачами.

Зауважимо, що навчання на F-16 мають розпочатися у серпні. Тренування відбуватимуться у Румунії. Якщо все йтиме за графіком, то небо над Україною ці винищувачі прикриватимуть навесні 2024 року. Правда, за умов, що нам їх нададуть.

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