Пілоти вже втрачають терпець, – Ігнат про початок тренувань на F-16

14 липня 2023, 23:27
Читать новость на русском

Українські пілоти наприкінці літа мали б розпочати навчання на F-16. У Повітряних силах наголошують, що вони не можуть дочекатися, коли можна буде опанувати західні винищувачі.

В ефірі телемарафону Юрій Ігнат розповів про очікування наших пілотів перед навчанням на F-16, передає 24 Канал. За його словами, вони прагнуть не лише повернутися з винищувачами, а й помститися за рідних і близьких.

Читайте також В України вже може бути більше танків, ніж у Росії: чи дійсно це так і як вплине на наступ ЗСУ

Українські пілоти на низькому старті

Вони вже терпець втрачають. Пілоти дуже хочуть вже нарешті поїхати і нарешті приїхати, найголовніше, уже бувши за штурвалом,
– підкреслив він.

Юрій Ігнат зауважив, що у наших пілотів загинули рідні, друзі, колеги. Серед них – Сергій Пархоменко. Церемонія поховання цього пілота-героя відбувалася в Будинку офіцерів у Вінниці, поблизу якого речник Повітряних сил спілкувався з журналістами 14 липня.

Пілоти хочуть помститися, хочуть якомога швидше виїхати і здобути цей F-16 для себе. Це буде для нас приблизно кілька десятків пілотів, які будуть не вчитися, а перенавчатися на новий тип літака,
– додав Ігнат.

Він підкреслив, що до перших груп пілотів, які відправляться опановувати F-16, входять найкращі бойові пілоти. Вони володіють англійською та повернуться до України вже з західними винищувачами.

Зауважимо, що навчання на F-16 мають розпочатися у серпні. Тренування відбуватимуться у Румунії. Якщо все йтиме за графіком, то небо над Україною ці винищувачі прикриватимуть навесні 2024 року. Правда, за умов, що нам їх нададуть.

У Пентагоні пояснили зволікання з F-16

  • Пролив світло на це питання директор з питань операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс. За його словами, у США вважають, що на сьогодні ситуація на фронті неідеальна. Тож поки не можна передавати потужні винищувачі нашій державі. Водночас, зауважив він, усе може змінитися.
  • Під час брифінгу Сімс також висловився про "потужну ППО" Росії. Мовляв, це може негативно вплинути на роботу західних винищувачів.
  • Що стосується зміни ситуації на полі бою, то на неї може вплинути інша військова допомога від США. Мовиться про танки M1 Abrams, які мають прибути до України вже восени цього року.

Автор: Назарій Лазур