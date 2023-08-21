Від посилення ППО до знищення наземних цілей: авіаексперт пояснив підготовку пілотів на F-16

Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16. Мінімальний термін для підготовки – 6 місяців. Навіть після того, пілоти розпочнуть експлуатацію F-16, буде ще декілька етапів підготовки.

Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з авіації Богдан Долінце. Практики перенавчання пілотів з радянських літаків на новітні, зокрема F-16, у такий короткий термін ще не було.

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Етапи підготовки пілотів на F-16

Богдан Долінце зазначив, що програма підготовки пілотів погоджується як із навчальним центром, так і з розробником літака. Рішення про програму для українських пілотів приймають країни, які надають свою інфраструктуру для навчання, а розробники висловлюють свої побажання.

Такої практики перенавчання пілотів з радянських літаків на західні у дуже короткі терміни раніше у світі не було. Країни Східної Європи, які експлуатували МіГ, наприклад, Польща, як правило, мали термін рік – півтора у нешвидкому режимі. У нас такої можливості нема. Тому програми підготовки, найімовірніше, розділили на різні рівні та етапи підготовки,

– сказав він.

Раніше озвучували термін від 4 до 6 місяців. Зараз заявляють, що навчання триватимуть щонайменше 6 місяців. Це термін, за який можна підготувати пілота та пересадити його з радянського літака на новітній. Найімовірніше, на цьому навчання пілотів не закінчаться.

"Найімовірніше, програма підготовки на цьому не закінчиться і буде декілька етапів розвитку, які дозволять потім підвищувати кваліфікацію. Якщо на перших етапах пілоти зможуть, умовно кажучи, здійснювати заходи, наприклад, з посилення систем ППО, то поетапно вони зможуть бути підготовлені, щоб знищувати наземні цілі ворога", – пояснив авіаексперт.

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