Від посилення ППО до знищення наземних цілей: авіаексперт пояснив підготовку пілотів на F-16
Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16. Мінімальний термін для підготовки – 6 місяців. Навіть після того, пілоти розпочнуть експлуатацію F-16, буде ще декілька етапів підготовки.
Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з авіації Богдан Долінце. Практики перенавчання пілотів з радянських літаків на новітні, зокрема F-16, у такий короткий термін ще не було.
До теми Навчання пілотів вже розпочалось, – Резніков сказав, від чого залежить отримання F-16
Етапи підготовки пілотів на F-16
Богдан Долінце зазначив, що програма підготовки пілотів погоджується як із навчальним центром, так і з розробником літака. Рішення про програму для українських пілотів приймають країни, які надають свою інфраструктуру для навчання, а розробники висловлюють свої побажання.
Такої практики перенавчання пілотів з радянських літаків на західні у дуже короткі терміни раніше у світі не було. Країни Східної Європи, які експлуатували МіГ, наприклад, Польща, як правило, мали термін рік – півтора у нешвидкому режимі. У нас такої можливості нема. Тому програми підготовки, найімовірніше, розділили на різні рівні та етапи підготовки,
– сказав він.
Раніше озвучували термін від 4 до 6 місяців. Зараз заявляють, що навчання триватимуть щонайменше 6 місяців. Це термін, за який можна підготувати пілота та пересадити його з радянського літака на новітній. Найімовірніше, на цьому навчання пілотів не закінчаться.
"Найімовірніше, програма підготовки на цьому не закінчиться і буде декілька етапів розвитку, які дозволять потім підвищувати кваліфікацію. Якщо на перших етапах пілоти зможуть, умовно кажучи, здійснювати заходи, наприклад, з посилення систем ППО, то поетапно вони зможуть бути підготовлені, щоб знищувати наземні цілі ворога", – пояснив авіаексперт.
Навчання українських пілотів на F-16: головне
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що мінімальний термін для підготовки пілотів – 6 місяців. Українські пілоти, інженери та техніки в певній кількості розпочали навчання на літаках F-16. До програми навчання також входить навчання з англійської мови, адже базового рівня іноземної недостатньо.
- Президент України Володимир Зеленський відвідав Fighter Wing Skrydstrup – авіабазу Королівських військово-повітряних сил. Він зустрівся з українськими льотчиками, які навчаються на F-16, та вручив воїнам державні нагороди. До слова, Зеленський разом із прем'єркою Данії Метте Фредеріксен посиділи у винищувачі F-16.
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що у Данію прибули 70 українців для навчань на західних винищувачах F-16. Серед українців, які прибули на підготовку, є не тільки пілоти. Авіаторам теж треба навчатися обслуговувати західну техніку, щоб забезпечувати польоти.