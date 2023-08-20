Як проходитиме навчання пілотів на F-16: льотчик ЗСУ розкрив деталі
Союзники України розробили програму навчання пілотів ЗСУ по експлуатації винищувачів F-16 з урахуванням побажань української сторони.
Про це розповів льотчик Повітряних сил ЗСУ із позивним Moonfish в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Навчання передбачає набори місій, типові тим, які українські пілоти зараз виконують, і "в тому середовищі, в якому доводиться воювати нашим бійцям",
– пояснив льотчик, який уже проходить навчання по польотах на F-16.
Скільки часу триває навчання
Moonfish розповів, що освоїти управління винищувачем F-16 четвертого покоління можна за пів року. Водночас навчальний курс не має чітких часових рамок, і може змінюватись в залежності від індивідуальних досягнень льотчиків.
Вимоги до пілотів
Також льотчик розповів, що сам F-16 має дуже багато різних систем, і найголовнішим у навчанні є опановування авіоніки та системи озброєння на винищувачі.
Пілоти, які проходять навчання, також повинні мати високий рівень володіння англійською мовою.
Інженери, які в майбутньому обслуговуватимуть літаки F-16, найімовірніше, навчатимуться не менше 6 місяців.Зверніть увагу! Українські пілоти, інженери та техніки в певній кількості уже розпочали навчання на літаках F-16. Про це 24 Каналу заявив міністр оборони України Олексій Резніков. До програми навчання також входить навчання з англійської мови, адже базового рівня іноземної недостатньо.
Коли Україна отримає F-16
- США ухвалили передачу літаків F-16 Україні від третіх країн. Раніше з відповідним запитом зверталися Нідерланди та Данія.
- Країни підтвердили, що отримала від США схвалення на передавання Україні сучасних винищувачів F-16, але конкретних дат – не озвучили.
- В ОП повідомили, що Україна очікує отримати від західних партнерів не лише літаки F-16, а ще й Gripen, французькі Rafale і Eurofighter Typhoon.