Як проходитиме навчання пілотів на F-16: льотчик ЗСУ розкрив деталі

Союзники України розробили програму навчання пілотів ЗСУ по експлуатації винищувачів F-16 з урахуванням побажань української сторони.

Про це розповів льотчик Повітряних сил ЗСУ із позивним Moonfish в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Дивіться також Хто може сісти за штурвал F-16: у Повітряних силах назвали головні вимоги до пілотів

Навчання передбачає набори місій, типові тим, які українські пілоти зараз виконують, і "в тому середовищі, в якому доводиться воювати нашим бійцям",

– пояснив льотчик, який уже проходить навчання по польотах на F-16.

Скільки часу триває навчання

Moonfish розповів, що освоїти управління винищувачем F-16 четвертого покоління можна за пів року. Водночас навчальний курс не має чітких часових рамок, і може змінюватись в залежності від індивідуальних досягнень льотчиків.

Вимоги до пілотів

Також льотчик розповів, що сам F-16 має дуже багато різних систем, і найголовнішим у навчанні є опановування авіоніки та системи озброєння на винищувачі.

Пілоти, які проходять навчання, також повинні мати високий рівень володіння англійською мовою.

Інженери, які в майбутньому обслуговуватимуть літаки F-16, найімовірніше, навчатимуться не менше 6 місяців.

Коли Україна отримає F-16

США ухвалили передачу літаків F-16 Україні від третіх країн. Раніше з відповідним запитом зверталися Нідерланди та Данія.

Країни підтвердили, що отримала від США схвалення на передавання Україні сучасних винищувачів F-16, але конкретних дат – не озвучили.

В ОП повідомили, що Україна очікує отримати від західних партнерів не лише літаки F-16, а ще й Gripen, французькі Rafale і Eurofighter Typhoon.