Чи справді українські пілоти почали навчання на F-16 у Румунії: Ігнат розставив крапки над "і"
У мережі шириться відео, на якому видно буцім роботу українських льотчиків на F-16 в румунському місті Фетешть. Однак наші льотчики ще не розпочали навчання в Румунії на американських винищувачах.
Такою інформацією з 24 Каналом поділився речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, українські пілоти навчаються й деякі вже сіли з інструкторами в F-16, але у Данії та США (Аризоні).
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Центр для навчань на F-16 лише будується
Також молоді льотчики проходять довший курс підготовки у Великій Британії. Натомість у Румунії лише відкрився центр навчання, який перебуває на стадії формування та будівництва.
Потрібно навчально-матеріальну базу встановити. Принаймні приміщення для проживання. 5 літаків, які передали Нідерланди (у майбутній центр Румунії для навчань українських пілотів – 24 Канал) – це їхнє зобов'язання у межах авіаційної коаліції, вони передаватимуть ще до кінця року. За заявами, до 18 літаків зможуть передати для цього центру,
– пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Тож, для початку навчання у румунському центрі потрібно розмістити наступне:
- навчально-матеріальну базу – літаки F-16, де є два місця для льотчика та інструктора;
- тренажерну базу;
- підрозділи наземного забезпечення.
Коли пілоти зможуть розпочати навчання
Крім того, початок навчання на F-16 залежить від геополітичної установки у світі, справності техніки, швидкості формування бази. Утім, найголовніше – скільки іноземних інструкторів можна залучити. Адже один інструктор не може одночасно навчати декількох пілотів.
Юрій Ігнат про навчання українських пілотів на F-16: дивитися відео
Це серйозна дефіцитна професія. Інструктори будуть займатися не лише з українськими пілотами, цей центр будується не для нас особисто. Він будується для усіх партнерів: і румунських пілотів, і з інших країн, які теж, імовірно, будуть переходити на F-16 і зможуть там проходити підготовку,
– підкреслив Юрій Ігнат.
Найімовірніше, навчання українських пілотів на F-16 у Румунії розпочнеться за кілька місяців. Офіційно про це повідомлять Повітряні сили ЗСУ або керівництво держави.
F-16 для України та навчання льотчиків: головне
- Пані посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що українські пілоти почали тренуватися на багатоцільових винищувачах F-16 в американському штаті Аризона. Також про початок навчання повідомило профільне видання Air&Space Forces Magazine з посиланням на речника Військово-повітряних сил Сполучених Штатів 25 жовтня.
- Нідерланди мають передати у Румунію решту F-16 до кінця 2023 року – понад 18 винищувачів. Вони необхідні для навчання українських пілотів. Утім, найімовірніше, літаки залишаться власністю Амстердама та не будуть подаровані Україні.
- До авіаційної коаліції входять США, Велика Британія, Бельгія, Португалія, Нідерланди та Данія. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що оптимістичний термін прибуття винищувачів F-16 в Україну – це перша половина 2024 року.