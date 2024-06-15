Слідом за кораблями Росії: на Кубу прибуло судно ВМС Канади і субмарина США

Американський підводний човен і патрульний корабель ВМС Канади прибули на Кубу. Це сталося після початку навчань російського флоту.

Зазначимо, що на початку тижня Росія направила на Кубу ракетний фрегат "Адмірал Горшков" та атомний підводний човен "Казань", який не є носієм ядерної зброї. У порту також з'явився нафтовий танкер "Пашин" і рятувальний буксир "Ніколай Чікер".

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Судно Канади та субмарина США

Рано вранці в п'ятницю, 14 червня, до Гавани увійшов патрульний корабель ВМС Канади. Це сталося через кілька годин після того, як США оголосили, що до їхньої військово-морської бази в Гуантанамо на Кубі пришвартувався швидкохідний підводний човен. Американці заявили, що відповідні дії були заплановані раніше

В МЗС Куби заявили, що були поінформовані про прибуття американського підводного човна, але не в захваті від цього.

Військово-морські візити до країни зазвичай є результатом запрошення, а це було не так. Очевидно, що нам не подобається присутність на нашій території (підводного човна), що належить державі, яка проводить офіційну і практичну політику, ворожу проти Куби,

– сказав міністр Карлос Фернандес де Коссіо.

На прибуття канадського судна вони справді очікували. Канадське об’єднане оперативне командування назвало візит у порт "знаком визнання давніх двосторонніх відносин між Канадою та Кубою".

Обидва судна прибули на Кубу після початку російських навчань у Карибському морі.

Навчання Росії біля Куби