Льотчик-інструктор розповів про особливості французького літака Alphajet

Французькі інструктори з березня 2024 року навчають українських пілотів управляти літаками Alphajet. Тренування першої групи українців уже завершились. Ця модель літаків розроблялась Францією та Німеччиною ще 50 років тому.

Про це в етері 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що це був штурмовик, зараз навчально-тренувальний літак.

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Декілька етапів навчання українських пілотів

Зі слів військового інструктора, українські пілоти почали підготовку ще з минулого року, спочатку у Великій Британії проходили курси англійської та вивчали відповідну програму щодо F-16, а зараз закінчили підготовку на Alphajet.

В складі цієї групи в основному молоді льотчики, які літали на навчально-тренувальних літаках L-39. Ймовірніше, що їхнє подальше навчання буде проходити в Румунії вже на F-16. Світан наголосив, що це правильне рішення, адже спочатку треба було вивчити англійську мову, потім отримати навички пілотування на Alphajet і лише потім – на F-16.

В Alphajet непогана гармата, підвіска до 2,5 тонн, може приймати набір різних засобів ураження (ракети, авіабомби). Частина цих літаків переобладнана приладними панелями, як у F-16. Передбачено 2 льотчики: інструктор та курсант,

– розповів Світан.

В якості бойових льотчиків, зі слів Світана, українська група буде готова наступного року. Він також припустив, що частина цієї групи після навчання на Alphajet могла далі отримувати навички на Mirage.

До відома! Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що літаки Mirage, які Україна може отримати від Франції, могли б підсилити українське небо. З його слів, Mirage 2000 по характеристиках кращі по висоті польоту та швидкості, ніж F-16. Однак ця авіатехніка має й низку проблем.