Навчання українських пілотів на Gripen: Зеленський заявив про старт тестових випробувань

Україна працює над отриманням сучасних літаків, які дозволять нівелювати перевагу Росії у повітрі. Поки можливість отримання Gripen обговорюють, українські льотчики вже почали участь в ознайомчому навчанні на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

За словами президента, українці вже навчаються на шведських винищувачах Gripen. Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський

Президент назвав питання передачі літаків Gripen одним із ключових для захисту українського неба. Для цього планує зустрічатись зі спікером парламенту Швеції і представниками парламентських сил.

Літаки Gripen – це гордість Швеції. Я впевнений, що Gripen можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участі українців, наших пілотів, уже почались,

– говорить Зеленський.

Чому переключилися з F-16 на Gripen

Сергій Никифоров, речник президента, в ефірі телемарафону сказав: Україна зосереджена на F-16, оскільки їх простіше отримати і їх більше вироблено. Утім, є перелік із чотирьох типів літаків, які нас цікавлять: F-16, Gripen, французькі Rafale і Typhoon.

Gripen є хорошою альтернативою F-16. Він універсальний і менш вимогливий, дуже добре себе демонструє і проходить тестування за участі українських пілотів.

Від теоретичного надання Україні шведських літаків Gripen нас відділяє чотири кроки: тестування можливостей наших пілотів на Gripen, тренування, політична згода, власне надання літаків. Поки що розпочався перший крок.

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Gripen і українські пілоти