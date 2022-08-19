Яким буде навчання з 1 вересня в школах Львова

1 вересня у львівських школах стартує новий навчальний рік. Яким він буде – читайте в матеріалі 24 каналу.

Ситуація в місті

Львів далеко від лінії фронту та є відносно безпечним містом. З перших днів російського вторгнення він був не лише великим логістичним хабом, але й прихистком для тисяч біженців і переселенців.

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Нині в Україні абсолютно безпечних місць немає, поки у росіян залишаються їх ракети та бажання вбивати українців. Львів також був під ворожими обстрілами й знає, що таке "повітряна тривога" не з новин. Також не зникла остаточно загроза зі сторони путінського сателіта – Білорусі.

Проте, яким би лютим не був ворог, йому не зламати українців, а це значить, що 1 вересня українські діти знову підуть до школи, завдання дорослих – зробити так, щоб їх навчання було безпечним.

Навчання онлайн чи офлайн

Львів прийняв велику кількість біженців –чимало з них були тимчасово розміщені у навчальних закладах, зокрема, у майже ста школах міста. За літо міська влада підшукає для них нові місця, а до шкіл вже 1 вересня повернуться діти. Зокрема, у львівських школах навчатимуться понад 1000 дітей вимушених переселенців, а понад 10 переселенців будуть навчати самі –вони знайшли роботу в школах міста. Взагалі до 304 перших класів у Львові підуть понад 8000 першачків.

Відповідно до розпорядження Кабміну, навчання у Львові новому навчальному році почнеться в очній формі.

Перше питання, яке ставлять люди, – що в нас у Львові буде з освітнім процесом. Ми прийняли рішення з 1 вересня відновити навчання у наших школах. Це буде нормальне навчання, про яке ми давно вже забули через коронавірус та війну. Дуже непросто, коли діти навчаються через ZOOM. Звичайно, велика подяка всім вчителям та тим, хто організовує цей процес,

– мер Львова Андрій Садовий у ході ефіру на Facebook відповів на питання, що цікавить усіх батьків.

Проте, всі розуміють ризики, а тому школами рекомендовано поєднання очної та дистанційної форми навчання.

У закладі освіти може перебувати така кількість дітей та вчителів, яка може, в разі потреби, перейти в укриття

Попередньо заплановано такий поєднаний формат навчання у Львові:

1 – 5 класи – очна форма навчання;

5 класи – очна форма навчання; 6 – 10 класи – очна форма навчання, але можливий 1 день на тиждень дистанційно;

10 класи – очна форма навчання, але можливий 1 день на тиждень дистанційно; 11 класи – можливе поєднання очної та дистанційної форми навчання, залежно від семестру.

Рішення щодо форми навчання у своєму закладі приймає директор школи, але остаточний вибір форми навчання дітей – за батьками.

Повітряні тривоги та укриття

Школи мають бути обладнані укриттями, куди діти та вчителі повинні перейти у разі повітряної тривоги та, за можливості, продовжити навчальний процес там.

В укриттях має бути все необхідне – наявність санвузла, місця для сидіння, двох виходів, а також ліки, запас води та їжі, навчальні посібники тощо.

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У школі одночасно може перебувати лише та кількість дітей та вчителів, яку зможе прихистити укриття.

Як засвідчили перевірка у червні 2022 року, у Львові один з найвищих в Україні показник шкіл з укриттями чи бомбосховищами – 84%. Для решти 16% розробляється варіант пошуку укриття поруч, у тих установах та організаціях, які можуть убезпечити дітей.

Ми маємо час до вересня, тому і готуємо наші заклади до різних сценаріїв. Є заклади, в яких все добре вже станом на сьогодні. А є і такі школи, які не мають навіть власного укриття. Ми знаємо ситуацію по кожному закладу. Раніше всі ці укриття проінспектувала спеціальна комісія, до якої входили і рятувальники, і освітяни, і директори шкіл. З того часу минуло кілька тижнів. Перевіряємо, що за цей час вдалось поправити,

– Андрій Садовий взяв підготовку до нового навчального року під особистий контроль, про що заявив у липні 2022 року.

Наразі в місті триває підготовка до нового навчального року, міська влада власним коштом фінансує ремонти та забезпечення укриттів усім належним.

Крім того, педагоги та персонал проходять заняття з домедичної допомоги та військової справи, на яких вчаться, як діяти у разі повітряної тривоги чи інших надзвичайних ситуацій.

Львів готується до нового навчального року – дивіться відео:

Також міська влада вирішила, що нові школи у Львові будуть будуватися з урахуванням повітряної небезпеки та матимуть надійні укриття. Так, новий корпус ліцею №80 у Львові будуватимуть із сучасним бомбосховищем.

Хто фінансує

Обладнання укриттів і бомбосховищ у школах Львова фінансується з бюджету міста та коштом благодійників. Адміністрація шкіл чи вчителі не мають права вимагати від батьків грошей – ні на шпалери, ні на гардини, ні на бомбосховище. Це незаконно.

Міська рада скерувала кошти з бюджету на облаштування укриттів для закладів освіти. Прошу повідомляти на Гарячу лінію міста (Телефон Гарячої лінії міста Львова – 15-80 – ред.) про випадки збору грошей у вашій школі. Якщо у закладу є проблеми з облаштуванням або ці гроші дивним чином не дійшли на ваш рахунок – повідомляйте мене про це особисто,

– мер Львова попередив освітян і батьків.

У Львові з 2020 року діє наказ "Про заборону примусового збору коштів у закладах освіти", згідно з яким працівникам закладів освіти категорично заборонено незаконний збір коштів.

У червні всі школи перевірили з точки зору безпеки. Було чітко визначено, які роботи потрібно провести до вересня. 84% шкіл мають укриття і ми робимо все, щоб всі вони були в належному стані. Станом на сьогодні з міського бюджету на такі роботи скеровано 48,5 мільйона гривень,

– керівник департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Євген Бойко відзвітував про підготовку до навчального року.

Особливості навчального процесу

Важливим нововведенням у Львові стануть електронні журнали для вчителів. Міська влада профінансувала інструмент, який дозволить вчителям не тільки вести оцінки чи облік відвідування школи, а й прикріпляти домашнє завдання. Журнал має ресурс відеочату, де можна буде вести уроки онлайн чи спілкуватись, також батьки зможуть отримати інформацію, коли їхня дитина отримала оцінку.

Запуск електронних щоденників/журналів – це революційна зміна в нашій системі освіти. Це суттєво покращує комунікацію між всіма сторонами освітнього процесу: батьки – діти – вчителі. Також це система вивільняє вчителів, бо паперова робота забирає дуже багато часу. Тепер це можна буде робити дуже швидко онлайн. Не варто забувати про мобільність передання інформації для учнів і батьків. Якщо нам вдасться впровадити електронний журнал/щоденник в тому варіанті, як ми запланували, то всі відчують велику перевагу такої єдиної онлайн-системи,

– керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк розповів про корисне нововведення.

Також зміниться й наповнення навчального процесу. Страшні реалії війни вимагають від українців реагувати на нові виклики. У новому навчальному році у львівських школах для старшокласників побільшає практичних уроків зі стрільби та надання домедичної допомоги.

Уроки проводитимуть ті вчителі, що мають відповідний фах, або працюють за сумісництвом, маючи військову чи медичну освіту.

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