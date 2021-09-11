Навчання "Захід-2021": як ЗСУ реагують і готуються до маневрів Путіна й Лукашенка
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
У ЗСУ уважно відстежують перебіг подій навколо спільних військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2021". Хоча й не вважають, що є реальна загроза нападу.
Про це у телеефірі 10 вересня розповів командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. За його словами, наша армія готова до будь-яких сценаріїв.
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Військові навчання у Росії та Білорусі: як реагує Україна
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв запевнив, що на навчаннях Росії та Білорусі "Захід-2021" "безпосередньої загрози, зокрема створення ударних угруповань, підготовчих заходів до агресії стосовно України, не видно".
- З іншого боку, загроза нападу Росії є завжди. А отже, ЗСУ готуються до такого сценарію та відпрацьовують плани.
- "Це звичайна військова практика, це роблять в усіх державах світу", – зауважив Наєв.
Поруч із цим він перелічив головні заходи, до яких вдалася Україна:
- Держприкордонслужба збільшила чисельність нарядів, які охороняють кордон.
- Розвідка націлено виконує свої завдання.
- Щодо Збройних сил України: є військові частини, які перебувають у стані різних ступенів готовності.
Ми завершили планування сил і засобів для адекватного реагування. До посиленої охорони державного кордону вони готові,
– запевнив Сергій Наєв.
І додав: "Протиповітряні та радіотехнічні війська розгорнуто. Зенітно-ракетні війська, авіація отримали належні завдання".
- Також тренування проведуть для загонів територіальної оборони – особливо у регіонах, прикордонних із Росією та Білоруссю.
Це відбуватиметься з 22 вересня в рамках стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусілля-2021".
Ми готові до будь-яких сценаріїв. Динамічно відстежуємо обстановку. У разі потреби ми можемо пришвидшити ті чи інші військові процеси,
– підсумував Наєв.
У цьому ж ефірі щодо "Захід-2021" висловився й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба:
- "Ми повинні дуже уважно за ними стежити. І саме це роблять наші військові й дипломати, тому що ті сценарії, які там відпрацьовують, несуть дуже серйозні ризики".
Коротко про російсько-білоруські навчання "Захід-2021"
- 9 вересня в Росії стартували військові навчання "Захід-2021". Цьогоріч у них беруть участь і військові з Білорусі.
- У сусідній Литві ці навчання розцінили як демонстрацію готовності Росії до конфлікту.
- Загалом у навчаннях візьмуть учать понад 200 тисяч людей, з яких 13 тисяч – на території Білорусі.