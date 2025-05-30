Путіну чітко натякнули: Білорусь переносить військові навчання з Росією вглиб країни

У Білорусі вирішили перенести основні маневри спільних з Росією військових навчань "Захід-2025" углиб території країни, подалі від західних кордонів. Ймовірно, до цього рішення причетна американська дипломатія.

Схоже, диктатору Владіміру Путіну дали зрозуміти – у разі ескалації біля кордонів НАТО він ризикує швидко отримати жорстку реакцію. Таким припущенням з 24 Каналом поділився голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

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Чому Білорусь змінила локацію військових навчань

На думку Віктора Шлінчака, перенесення навчань якомога далі від натівських країн може свідчити про те, що Владіміру Путіну натякнули: у разі "брязкання" зброєю біля кордонів НАТО він може отримати швидку і серйозну відповідь.

Не виключено, що саме американці включилися і натякнули про це,

– припустив голова правління Інституту світової політики.

Історія з перемовинами щодо України дуже складна та багатогранна. Наша держава є лише одним із численних елементів багатьох переговорів. На столі лежить багато різних пакетів домовленостей – від Ірану й до Білорусі.

Тому не виключено, що саме американська дипломатія зараз активно втручається в ситуацію. Вони точно не хочуть провокувати конфлікт на кордонах НАТО, адже США поки що не готові до такого розвитку подій.

До речі, держсекретар ради безпеки Білорусі Алєксандр Вольфович повідомив, що російські ракети "Орєшнік" можуть бути розміщені на території Білорусі вже до кінця 2025 року. За його словами, місця їхнього розташування нібито вже визначені.