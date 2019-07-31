Навчання "Слуги народу" у Трускавці: скільки витратить партія Зеленського

Сьогодні близько 250 майбутніх парламентарів від президентської "Слуги народу" перебувають у курортному Трускавці на Львівщині. Тут упродовж 7 днів триватиме їхнє навчання. Загалом все це може коштувати щонайменше 8,5 мільйона гривень, а значна частина суми піде на проживання у найдорожчих готелях.

Раніше голова виборчого штабу "Слуги народу" заявляв, що на навчання новоспечених політиків вони планують витратити кілька мільйонів гривень, а кошти на це підуть з партійного фонду. То ж, у скільки насправді обійдуться проїзд, навчання та запланований гала-вечір для майбутніх "слуг народу" нового парламенту.

Цікаво! Школа депутатів: чого слуг народу навчають у Трускавці

Проїзд

Для своїх майбутніх представників у "Верховній Раді" партія "Слуга народу" орендувала три 40-місні вагони-купе з Києва до Трускавця та назад. Згідно з даними "Укрзалізниці", вартість таких квитків становить 603 гривні з людини, щоправда, якщо бронювати весь вагон, треба буде доплатити ще 200 гривень до кожного квитка в один бік. Загалом коштуватиме це "Слузі народу" 20 тисяч гривень. Однак, частина представників "Слуги народу" все ж добиратиметься до місця призначення самостійно, передає "Новое время".

Проживання

У Трускавці "слуги народу" проживатимуть у готелі Rixos-Prykarpattya, що є чи не найдорожчим на курорті. Крім того, майбутні депутати матимуть повноцінне харчування. Зауважимо, на проживання своїх членів політсила витратить найбільше. Зокрема, вартість стандартного двомісного номера, оскільки усі живуть по двоє, за повного пансіону становить 4,7 тисяч гривень на добу. Відтак, тижнева оренда 127 номерів у Rixos-Prykarpattya для 254 депутатів від "Слуги народу", враховуючи 10%-знижку, орієнтовно сягне 3,8 мільйона гривень.

Водночас інша частина політиків живе у Mirotel’і, але номери тут є дешевшими. Але не всі, імовірно, живуть у найдешевших номерах, адже у розпал сезону знайти необхідну кількість дещо проблематично. Крім того, вони також харчуються у Rixos-Prykarpattya, і за це треба доплачувати.

Зверніть увагу! "Слуга народу": велика фракція – серйозний клопіт

Навчання

Навчатимуться представники "Слуги народу" все у тому ж Rixos-Prykarpattya. Для цього партія додатково орендує залу. У готелі кажуть, що вартість такої оренди – 2,2 тисячі гривень за годину, але вони є готовими надати 10%-знижку. Відтак, оренда конференц-зали для навчання майбутніх депутатів може коштувати близько 180 тисяч гривень за тиждень.

Навчатимуть майбутніх "слуг народу" українські економісти та викладачі Київської школи економіки, президентом якої є Тимофій Милованов. Останній, як і функціонери партії "Слуга народу" поки не поспішають оголошувати вартість навчання/ Кажуть, що усі дані опублікують згодом і переглянути їх можна буде в офіційних звітах як "Слуги народу", так і Київської школи економіки.

Як каже Милованов, навчатимуть майбутніх нардепів топовий менеджмент і викладачі Київської школи економіки. До програми навчання одночасно входитимуть публічна політика, економіка, менеджмент, хард- і софт-навички. Ринкова вартість такої програми на тиждень може становити щонайменше 15 тисяч гривень у день. Тобто, за тиждень власне на навчання майбутніх депутатів можуть витратити від 105 тисяч доларів.

Варто почитати! Від психіатра до пауерліфтера: хто став депутатом Ради 9-го скликання

Банкет

Окрім навчання та проживання у програмі заходів передбачено також проведення гала-вечора. За словами, директора компанії "Ресторанний консалтинг" Ольги Насонової, його проведення обійдеться у 6 тисяч гривень на людину. До цієї суми входять харчування, напої та розважальна програма.

За підрахунками 100% голосів саме "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах здобула перемогу – за них проголосували 43,16% осіб. Крім того, представники цієї політсили перемогли у більшості мажоритарних округів. Відтак, у новому парламенті президентську партію представлятимуть 254 народні обранці.



Які партії будуть у новому парламенті та скільки місць вони отримають / Інфографіка 24 каналу