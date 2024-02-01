Навесні Україна почне новий контрнаступ, – Буданов

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки, припустив, що новий контрнаступ України розпочнеться уже весною 2024 року. Власне, про це він заявив іноземній пресі.

Вийшло свіже інтерв'ю начальника ГУР Міноборони для однієї з найавторитетніших британських газет. Напад Росії скоро буде "повністю вичерпаний", залишаючи поле бою відкритим для атаки України, каже Кирило Буданов.

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Новий контрнаступ України

За словами головного українського розвідника, зараз окупанти намагаються наступати, однак уже ранньою весною розподіл сил на полі бою зміниться. Тоді й, вочевидь, повинна розпочатися нова контрнаступальна операція нашої держави.

Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Воно закінчиться, а потім почнеться наше,

– цитує газета The Telegraph слова Буданова.

Слід сказати, що станом на початок лютого 2024 року українські війська зайняли оборонні позиції на всіх напрямках фронту. Зокрема, наші бійці стримують загарбників, які намагаються оточити й захопити Авдіївку, просунутись на Харківщині та в інших регіонах.

Начальник ГУР наголошує, що ворог все ше прагне вийти на адмінкордони Донецької та Луганська областей. Зараз він атакує Куп'янськ, Лиман, Бахмут та Авдіївку одночасно.

Зазначимо, що попередня контрнаступальна операція України розпочалася влітку 2023 року та закінчилися восени. Під час неї українським захисникам на суші вдалось звільнити ряд населених пунктів, однак основні здобутки наша держава мала в Чорному морі.

Зокрема, видання The Economist писало про те, що Росія фактично програла битву за акваторію. Силам оборони вдалось здійснити неможливе – вони обійшли зернову морську блокаду, яку влаштував Кремль, та суттєво скоротили чисельність суден, які були на озброєнні у ворога.

Дискусія навколо стратегії перемоги

У листопаді 2023 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав для іноземної преси колонку, у якій заявив, що ця війна заходить в глухий кут. Тоді чимало аналітиків розтлумачили слова генерала як заяву, що знаменує перехід Сил оборони України від активного контрнаступу до оборони.

Немає сумнівів, що ціллю номер один для нашої держави залишається вихід на кордони 1991 року. Водночас ця мета все більше піддається критиці, зокрема, через те що вона видається недосяжною в найближчій перспективі. Крім того, повернення Україною окупованих територій не означає припинення повітряного терору з боку ворога.

Інформаційну кампанію навколо минулого контрнаступу влітку критикували за те, що вона просувала ідею про "літо в Криму", яка зрештою виявилась оманливою. Чи винесли з цього урок у Києві – залишається спостерігати.