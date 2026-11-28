Україна має симетрично відповідати на атаки ворога та методично бити по критичних об'єктах у глибині Росії. Жителі столиці ворога мають відчути реальність блекаутів, а Кремль — витрачати ресурси на екстрений ремонт власних міст замість фінансування війни.

Політичний консультант військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк в ефірі 24 Каналу звернув увагу, що кампанія ударів по російських військових об'єктах та НПЗ уже довела свою результативність. Якщо Кремль намагається зробити умови життя в Україні нестерпними, Київ має створювати аналогічні труднощі на території держави-агресорки.

Симетрична відповідь на російський терор

Військовий переконаний, що Україна має дзеркально відповідати на систематичні атаки ворога та цілити по тих самих типах критичної інфраструктури.

Ми повинні віддзеркалювати всі ці удари, які робить Кремль по відношенню до території України, тобто енергетика, залізниця, логістика, генеруючі об'єкти, газотранспортні коридори тощо. Для того щоб, наприклад, та ж сама Москва чітко розуміла, як прекрасно жити в блекауті,

– зауважив Антонюк.

На думку військового, ураження головних енергетичних вузлів змусить окупаційну владу перенаправляти кошти з фінансування війни на екстрене відновлення цивільної інфраструктури, що відчутно виснажить бюджет ворога.

Під такою інформаційною рамкою ми повинні починати бити саме по енергетиці, для того щоб тиснути на громадян РФ, на еліту та виснажувати ресурси. Коли в Москві будуть проблеми зі світлом, федеральні кошти підуть на полагодження, аби стримати бунт,

– додав експерт.

Також спікер застеріг від переговорів на умовах Кремля без припинення обстрілів, адже будь-які поступки лише заохотять ворога до нової агресії. На його переконання, Україні потрібно зміцнювати геополітичну суб'єктність та розвивати партнерство з Великою Британією, Норвегією і Туреччиною.

Раніше військовий Юрій Федоренко пояснював наслідки ударів углиб Росії, зазначивши, що без далекобійного впливу масштаби терору українців були б утричі вищими.