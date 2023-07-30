У пропагандистів потужно підгорає через ведучу 24 Каналу: згадують вже вдруге за тиждень

Телеведучу 24 Каналу Катерину Соляр, яка відома своїми емоційними промовами, вдруге за тиждень згадали російські пропагандисти. Ба більше, її промову навіть озвучили російською, аби росіяни змогли почути правдиві новини.

Найбільше дивує те, що словосполучення "тимчасово існуюча Росія", яке частенько у своїх промовах використовує Соляр, теж пролунало в ефірі головної пропагандистки Ольги Скабєєвої. Очевидно, такі слова вже не бентежать росіян. Вони, мабуть, й самі усвідомлюють це, тому навіть не заперечують.

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Правдиві новини в ефірі пропагандистів

Путінська посіпака ніяк не може повірити, що у світі є справедливість. Саме тому скасували дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан, яка на Чемпіонаті світу-2023 у Мілані розгромила свою суперницю з Росії й продемонструвала чітку позицію.

В ефірі пропагандистського каналу Скабєєва вкотре згадала про грандіозний скандал. А також показала промову ведучої 24 Каналу, яка чітко пояснила, чому українці не тиснутимуть руки росіянам. Звісно, навряд чи це зрозуміють мешканці країни-агресорки, чий мозок випалила пропаганда. Однак те, що з телевізорів у Росії декілька хвилин лунали правдиві новини – дивує.

Вдруге цього тижня росЗМІ згадали про 24 Канал після виходу інтерв'ю Катерини Соляр з радником глави Офісу Президента Михайлом Подоляком. За давньою російської традицією пропагандисти все перекрутили й написали по-своєму.

Читайте ексклюзивне інтерв'ю з радником голови ОП Михайлом Подоляком.

Цього разу російське пропагандистське видання сконцентрувало увагу на тому, що буцімто "витік інформації у західних ЗМІ підриває плани української армії".

Традиційно росіяни пишуть і говорять те, що хочуть чути. Проте один правильний висновок вони все ж таки зробили. Зокрема, про те, що наші партнери повинні дотримуватись більш жорсткої риторики щодо країни-агресорки Росії.

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