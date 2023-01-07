Таке вже було: навіщо насправді Пригожину ПВК "Вагнера"
Джерело:Денис Казанський
Довго думав, кого мені нагадує Пригожин. І тепер зрозумів – це практично копія Джаба Іоселіані.
Паралель з Грузією
Це грузинський кримінальний авторитет, який наприкінці 1980-х, передчуваючи веселі часи, створив воєнізовану організацію "Мхедріоні". Згодом вона стала чимось середнім між приватною армією та організованою злочинною групою.
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У 1991 році в Грузії почалася громадянська війна. Тут "Мхедріоні" і стали в пригоді. Люди Йоселіані взяли активну участь у поваленні законного президента Гамсахурдіа. Після цього владу в Грузії захопила військова хунта, а Джаба на якийсь час став одним із найвпливовіших людей у країні.
Ось злочинець Пригожин з його "Вагнером" – це теж саме. Свою армію він створює не для захоплення України, а з прицілом на подальші події в Росії.
Чи загрожує Пригожин Путіну
- Все частіше різні експерти схиляються до думки, що Євгєній Пригожин може використати свою ПВК у власних, а не путінських, цілях.
- Однак російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Пригожин грає на руку Путіну. Він активно критикує російських політиків, бо саме президент дозволяє йому це робити. Для очільника Кремля вигідно, щоб у його колах всі один одного ненавиділи.
- Ба більше, Фейгін наголошує, що Пригожин взагалі не становить загрози для Путіна. Мовляв, як тільки бізнесмен перестане бути вигідним для президента, його замінять.