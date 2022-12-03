Wall Street Journal назвав людину, яка переконувала Путіна почати війну
Джерело:The Wall Street Journal
Одним з найпалкіших прихильників війни в Україні є російський мільярдер Юрій Ковальчук. Він є близьким другом Путіна і часто спілкувався з диктатором до і під час повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на друга родини Ковальчука та на колишнього співробітника російської розвідки.
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Запевняв, що "Захід зараз слабкий", а Росія має показати "силу"
У виданні переконані, що Юрій Ковальчук переконував Путіна почати повномасштабне вторгнення. Бізнесмен запевняв російського президента, що війна покаже Заходу справжню "силу Росії".
71-річний мільярдер часто вів телефонні розмови з Путіним та говорив з ним по відеозв'язку. У The Wall Street Journal зазначають, що у період пандемії Ковальчук ізольовувався на 2 тижні, аби при зустрічах випадково не заразити російського диктатора.
Крім того, Ковальчук викупив акції російської соцмережі VK, щоб влада могла краще контролювати будь-які прояви "інакодумства" в країні. Про це дізнаємося від джерела видання, близького до справ Кремля.
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Аналітики пояснили, навіщо Росія робить заяви про переговори з Україною
- У Кремлі все частіше висловлюються про переговори з Україною. При чому роблять це, як завжди, у форматі "жесту доброї волі".
- Керівництво Росії переконує Захід, що це країнам НАТО та Україні потрібні переговори з країною-агресоркою.
- Аналітики Інституту вивчення війни натомість пояснили, що єдиний переможець від такого "діалогу" – Росія. Адже Путін і його приплічники зможуть за цей час укріпити військо і зміцнити позиції.