"Жест у бік Меланії": політолог пояснив справжню мету Кремля в Олешках

Росія погодилася на гуманітарну місію в окупованих Олешках заради зближення Володимира Путіна з Дональдом Трампом. Для цього диктатор вирішив використати інтерес Меланії Трамп до гуманітарних проєктів.

В ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко зазначив, що українська сторона порушувала питання гуманітарної катастрофи в місті на Генасамблеї ООН. Саме після цього дружина американського лідера звернула увагу на ситуацію, чим і вирішила скористатися Москва.

Маніпулятивна гра Кремля

За словами політолога, російський диктатор намагається продемонструвати фіктивну відкритість до діалогу саме через оточення очільника Білого дому.

У цього доброчинства є ім'я та прізвище – це Меланія Трамп. Ну, якщо трохи ширше, то це сам Трамп. Путін вирішив зробити жест у бік Меланії, щоб продемонструвати Трампу свої нібито миротворчі мотиви та відкритість до співпраці,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Кремль розглядає подібні домовленості виключно як ширму, прагнучи вивести за дужки бізнесові переговори зі США, зокрема щодо дизельного пального, та не припиняти спроб знищити Україну. Одночасно з розмовами про перемир'я тривають масовані повітряні атаки на мирні міста.

Парадокс нинішньої ситуації в тому, що одночасно відбувається активізація мирних перемовин та ескалація повітряної війни. Стратегія Путіна – вбивати Україну через руйнацію енергетики та економічної системи, скориставшись дефіцитом ракет ППО,

– застеріг гість ефіру.

Можливість контролю та роль Буданова

Попри підступність дій противника, політолог вважає режим тиші в Олешках важливим практичним прецедентом. Це не лише рятує мирних жителів, які хочуть повернутися на підконтрольну Україні територію, але й підтверджує можливість контролювати локальне припинення вогню, що можна буде використовувати в майбутньому.

Ключовим координатором процесу з українського боку виступає очільник ГУР МО Кирило Буданов. Експерт наголосив, що Буданов має значний досвід переговорів щодо обмінів і налагодив ефективні контакти з американськими партнерами. Водночас головним запобіжником від поступок агресору Фесенко назвав залучення Євросоюзу: санкції не повинні зніматися до повного завершення війни.

Раніше експерти попереджали, що за операцією в Олешках стоять політичні торги, а роль колишньої першої леді використовується обома сторонами.