Путін проговорився: навіщо притягнув Януковича в Білорусь

Російський керівник Владімір Путін возить із собою на зустрічі в інші країни "свиту" з понад 50 людей. Під час нещодавньої поїздки у Білорусь партизани помітили президента-втікача Віктора Януковича.

Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман сказав 24 Каналу, що у давнину крутість та влада царя визначалася розміром супроводжувальної делегації. Оскільки Путін з тієї старечої когорти, тому досі рівняється на стародавні часи.

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Навіщо Путін взяв із собою Януковича

За словами Ейдмана, Владімір Путін їздить у Білорусь як додому. Адже перетворив Алєксандра Лукашенка на свого васала, тому той приймає його як хазяїна.

Разом із собою глава Кремля привіз делегацію з прислужників, серед яких – Віктор Янукович. Президента-втікача востаннє бачили у березні 2022 року, до того ж так само в Білорусі.

До візиту у Мінськ Путін встиг наговорити багато маячні. Зокрема, назвав Володимира Зеленського "нелегітимним президентом". Мабуть, диктатор вважає Януковича легітимним президентом, тому всюди возить його із собою.

Путін казав же, що не проти переговорів з Україною, але вести їх потрібно з легітимними правителями. Зеленського таким не вважає, то, напевне, вів перемовини з Януковичем. Вимагав від нього капітуляції України, оскільки інакший результат його не влаштовує,

– жартома сказав політолог.

"Мабуть, Янукович підпише Путіну капітуляцію. Той покладе її під подушку і буде солодко спати. Нарешті в його болючих снах, фантазіях ціль реалізована. А підписав капітуляцію у "шизокартині" Путіна "легітимний" президент України Віктор Янукович", – додав він.

Чи справді Путіну потрібні переговори

Президент України Володимир Зеленський не вірить у те, що переговори з російським диктатором Владіміром Путіним можуть принести мир, але вірить, що той визнає свою помилку і свій програш.

На думку Ігоря Ейдмана, російському диктатору не потрібні ні переговори, ні замороження війни. Путін намагається демонструвати Заходу, Глобальному Півдню та Центрально-Азійським країнам, що начебто прагне миру, але не може на це піти, бо буцімто Зеленський "нелегітимний", відтак немає з ким домовлятися. Тому у західних ЗМІ часто можна побачити зовсім різну інформацію – "Росія прагне миру" та "нелегітимність Зеленського".

Путін уже скористався періодом, поки республіканці не схвалювали військову допомогу Україні, через що вона не могла провести мобілізацію, збільшити війська, провести заміни та інше. Цим диктатор намагався переламати хід війни та вів наступальні дії, і продовжує це робити. Це його головне завдання,

– зазначив соціолог.

Візит Путіна у Білорусь