"Путін планує відродити Радянський союз": навіщо глава Кремля їде до Білорусі

Путін 19 грудня відвідає Білорусь. Очевидно там він хоче офіційно оголосити про "анексію" Білорусі, ймовірно, там може бути створена союзна держава.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що Арестович назвав цілі поїздки Путіна до Лукашенка.

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Шейтальман зазначив, що Путіну не потрібна підтримка, бо Росія й так вільно почуває себе в Білорусі, її війська там вільно можуть розташовуватись на всій території. Від військової допомоги Путін не відмовився б, але символізм поїздки 19 грудня полягає в іншому. Сто років тому 22 грудня був утворений Радянський Союз, заради відновлення якого Путін і замислив війну.

Цілком імовірно, що вони підпишуть якийсь документ про створення союзної держави, чи як вони її там назвуть – Радянський союз, просто союз чи ще що-небудь. Тобто, Путін відродить Радянський союз. Так, у них уже є єдина держава, але вони спробують вивести це на новий рівень,

– зауважив політтехнолог.

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Путін їде анексувати Білорусь

Він продовжив, що Путін їздив у Киргизстан, Узбекистан, тобто, він не боїться їздити до дружніх йому країн, а до Білорусі й поготів. Є версія, що це просто Лукашенко відмовився їхати в Москву, але є й інший варіант. Путін у Білорусі, у Мінську хоче показати, що він переможець, що він "анексував" Білорусь.

"Я приїхав, я її захопив, я оголосив її своєю. Він не оголосить, що це анексія, що це частина Росії, він оголосить, що це єдина держава. Однак це буде виглядати, ніби він переміг, ніби він господар Мінська. Щось у такому медійному плані є важливим для нього", – наголосив Шейтельман.

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