Зустріч Путіна з "воєнкорами": навіщо диктатор коментує військові дії та чи вірить у свої слова
13 червня Владімір Путін виліз зі свого бункера, щоб поспілкуватися з російськими так званими "воєнними кореспондентами". Така "сміливість" диктатора багато про що свідчить.
Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, російська пропагандистська машина не може обійтися без очільника країни-агресорки.
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"Путін створив дуже потужну пропагандистську машину, для якої він також є одним з інструментів", – сказав Крамаров.
Чому Путін наважився на зустріч з російськими "воєнкорами": дивіться відео
Російські "воєнкори" обмовились, що їх змусили чекати сім днів на карантині перед зустріччю з диктатором. Це може означати, що перед ними був справжній Путін, а не його двійник.
Чи вірить Путін у власну пропаганду
З усього видно, що російський диктатор навсправжки сприймає всю маячню, яку транслює пропагандистська машина.
"Він дійсно вірить, що знищено 160 західних танків. Йому відверто брешуть, а він реально вірить", – зазначив Крамаров.
Але те, що верховний головнокомандувач ворожої країни абсолютно відірваний від реальності, дуже позитивно для України.
Путін у безвиході: останні новини
- Владімір Путін 13 червня зустрівся зі своїми "воєнкорами". Як і завжди, російський диктатор наговорив купу нічим не підкріплених дурниць. Зокрема, Путін сказав, що Росії нібито "не давали жодних шансів вибудувати нормальні відносини з братнім українським народом".
- Аналітики ISW зазначають, що Путін недарма продовжує публічно спілкуватися з прокремлівськими "воєнкорами". Він обирає платформи, щоб ще більше залучити спільноту для розширення своєї підтримки серед російських ультранаціоналістів.
- Як відомо, сьогодні Владімір Путін, який розв'язав кровопролитну війну в Україні, надає перевагу сидіти з заплющеними очима та затуленими вухами. Усе через те, що реальний стан справ на передовій доводить його до люті. Тому наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.