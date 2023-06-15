Зустріч Путіна з "воєнкорами": навіщо диктатор коментує військові дії та чи вірить у свої слова

13 червня Владімір Путін виліз зі свого бункера, щоб поспілкуватися з російськими так званими "воєнними кореспондентами". Така "сміливість" диктатора багато про що свідчить.

Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, російська пропагандистська машина не може обійтися без очільника країни-агресорки.

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"Путін створив дуже потужну пропагандистську машину, для якої він також є одним з інструментів", – сказав Крамаров.

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Російські "воєнкори" обмовились, що їх змусили чекати сім днів на карантині перед зустріччю з диктатором. Це може означати, що перед ними був справжній Путін, а не його двійник.

Чи вірить Путін у власну пропаганду

З усього видно, що російський диктатор навсправжки сприймає всю маячню, яку транслює пропагандистська машина.

"Він дійсно вірить, що знищено 160 західних танків. Йому відверто брешуть, а він реально вірить", – зазначив Крамаров.

Але те, що верховний головнокомандувач ворожої країни абсолютно відірваний від реальності, дуже позитивно для України.

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