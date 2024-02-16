В ОСУВ "Таврія" пояснили, навіщо утримувати Авдіївку

Росія намагається захопити Авдіївку, проте Україна перекинула туди Третю штурмову бригаду та перебуває в обороні. В ОСУВ "Таврія" пояснили, чому важливо утримувати місто у Донецькій області.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів у інтерв'ю, що місто важливе щонайменше з двох причин. Детальніше про те, що там відбувається читайте у хронології 24 Каналу.

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Чому важливо утримувати Авдіївку

Дмитро Лиховій розповів, що Росія перекидає в Авдіївку величезні ресурси та постійно вводить значні резерви. Зокрема, станом на 14 лютого там воюють військові частини та з'єднання зокрема 1 армійського корпусу, 2 та 8 армій та 41 армійського корпусу збройних сил Росії.

За словами речника, Кремль застосовує різні набори тактик – переважно це штурмові дії малими піхотними групами.

Інколи до них долучається для посилення бронетехніка, танки. Але в умовах вуличних боїв є специфіка. Останнім часом значні втрати в бронетехніці змушують окупантів переходити до піших штурмів. Вперед вони кидають зеків, колишніх кримінальників і тих, кого найменше шкода. Це видно з того, хто потрапляє в полон,

– пояснив речник.

Він запевнив, що росіяни в Авдіївці – це сильний, навчений ворог, це регулярна армія. Там перебувають переважно мотострілецькі полки, подекуди також десантники, спецпризначенці. Цю силу не слід недооцінювати.

Утримання Авдіївки має значення для того, щоб не допускати російську артилерію і російський терор далі на захід Донецької області. Щоб перемелювати російські ресурси та резерви, виснажувати їхню армаду. Але вкотре наголошу, що за найскрутніших обставин на полі бою пріоритет – це життя бійців. Ми воюємо залізом і головою, а не залізом та "м'ясом",

– заявив військовий.

Лиховій пояснив, що багато населених пунктів на захід від Авдіївки можуть стати другим Маріуполем, другим Бахмутом і другою Бучею, якщо українці не будуть поповнювати лави ЗСУ, не будуть донатити та підтримувати мобілізацію.

Коротко про ситуацію в Авдіївці