Навіть колаборантам затримують виплати: як виживає окупований Маріуполь

В Маріуполі місцеві мешканці постійно перебувають під тиском окупаційної влади. До того ж їм доводиться стикатися з багатьма соціальними та побутовими проблемами.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зазначивши, що маріупольцям доводиться дуже важко заробляти гроші на життя. До того ж вони отримують дуже низьку зарплатню.

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Люди просто виживають

Однак є проблемою й отримати зарплатню. Адже навіть колаборантам, які працюють в окупаційних підприємствах та установах, затримують на два – три місяці зарплату. При тому, що це нібито лояльні до Росії структури, які в Маріуполі створили колаборанти.

Що вже говорити про людей, які не ідуть на співпрацю з окупантами, а намагаються шукати роботу продавцем, сантехніком тощо, які просто виживають,

– зазначив депутат.

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Не відповідає нормам

Крім того, багато скарг від маріупольців щодо якості води. Адже вода, яка постачається в місто, не відповідає Державним санітарним нормам та правилам. Зокрема, показники по лужності, за мікробіологічними характеристиками в десятки разів відрізняються від норми.

Цю воду не те що вживати, їй навіть вмиватися небезпечно. Адже росіяни напередодні повномасштабного вторгнення 18 – 19 лютого самі перебили Південно-Донбаський водогін. І в Маріуполі залишилась вода тільки зі Старокримського водосховища,

– зазначив Дмитро Забавін.

А після окупації росіянами міста, вони продовжують брати воду виключно з цього джерела, де вона дуже поганої якості. І, як правило, її не вистачає в необхідних об'ємах.

"Через брудну воду, що постачають маріупольцям, вони скаржаться на те, що постійно виходять з ладу пральні та посудомийні машинки, електрочайники тощо", – підкреслив депутат Маріупольської міської ради.

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