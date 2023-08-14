Навіть колаборантам затримують виплати: як виживає окупований Маріуполь
В Маріуполі місцеві мешканці постійно перебувають під тиском окупаційної влади. До того ж їм доводиться стикатися з багатьма соціальними та побутовими проблемами.
Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зазначивши, що маріупольцям доводиться дуже важко заробляти гроші на життя. До того ж вони отримують дуже низьку зарплатню.
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Люди просто виживають
Однак є проблемою й отримати зарплатню. Адже навіть колаборантам, які працюють в окупаційних підприємствах та установах, затримують на два – три місяці зарплату. При тому, що це нібито лояльні до Росії структури, які в Маріуполі створили колаборанти.
Що вже говорити про людей, які не ідуть на співпрацю з окупантами, а намагаються шукати роботу продавцем, сантехніком тощо, які просто виживають,
– зазначив депутат.
Які проблеми відчувають місцеві жителі в окупованому Маріуполі: дивіться відео
Не відповідає нормам
Крім того, багато скарг від маріупольців щодо якості води. Адже вода, яка постачається в місто, не відповідає Державним санітарним нормам та правилам. Зокрема, показники по лужності, за мікробіологічними характеристиками в десятки разів відрізняються від норми.
Цю воду не те що вживати, їй навіть вмиватися небезпечно. Адже росіяни напередодні повномасштабного вторгнення 18 – 19 лютого самі перебили Південно-Донбаський водогін. І в Маріуполі залишилась вода тільки зі Старокримського водосховища,
– зазначив Дмитро Забавін.
А після окупації росіянами міста, вони продовжують брати воду виключно з цього джерела, де вона дуже поганої якості. І, як правило, її не вистачає в необхідних об'ємах.
"Через брудну воду, що постачають маріупольцям, вони скаржаться на те, що постійно виходять з ладу пральні та посудомийні машинки, електрочайники тощо", – підкреслив депутат Маріупольської міської ради.
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Що відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі
- В місті 13 серпня партизани ліквідували базу російських військових шляхом підпалу. Внаслідок цього було знищено три машини ворога, а також понад 10 окупантів відвезли до шпиталю.
- Пізніше стало відомо, що партизани давно стежили за цією базою та готувались до операції. А діяти вирішили, коли до Маріуполя приїхав гауляйтер так званої "ДНР" Денис Пушилін зі своїми заступниками. В цей час поліція та росгвардія, які мали охороняти базу зосередили увагу на інших об'єктах. І партизани скористалися цією ситуацією.
- Раніше 11 серпня в селі Урзуф, що неподалік від Маріуполя, сталася перестрілка, в якій взяли участь кадирівці. Вони "відпочивали" в селі, як раптом виник конфлікт з місцевою військовою комендатурою. Після суперечки почалась стрілянина. Внаслідок неї загинуло 7 цивільних: двоє дівчат-підлітків, четверо хлопців і жінка.