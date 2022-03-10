Навіть Лавров не має повноважень на предметну розмову, – МЗС України про переговори в Туреччині

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 10-го березня провів зустріч з очільником відповідного відомства у Росії – Сергієм Лавровим. В українському міністерстві констатували, що Лавров не має повноважень на предметну розмову.

Україна не планує "здавати свої позиції"

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що під час зустрічі з Лавровим міністр Кулеба передав позицію України про два ключові питання. Йдеться про відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя та припинення вогню на 24 години.

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В українському МЗС заявили, що Лавров не має повноважень на предметну розмову. Його завдання – "передати український запит вищому політичному керівництву в Москві".

Повідомляється, що Україна не планує "здавати свої позиції".

Кулеба провів зустріч з Лавровим: коротко

Зустріч Кулеби та Лаврова у Туреччині мала тристоронній характер. Участь також взяла турецька сторона.

За підсумками переговорів сторонам не вдалося домовитися про припинення вогню.

Український міністр зауважив, що приїхав в Туреччину говорити, а Лавров – слухати. У цьому й полягає різниця.

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