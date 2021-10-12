Навіть не п'ята частина: скільки парламент ухвалив законопроєктів від уряду Шмигаля
Джерело:Комітет виборців України
Верховна Рада ухвалила тільки 17% законопроєктів, які вніс Кабмін Дениса Шмигаля. Окрім того, з 63 ухвалених законів 24 – ратифікаційні.
Ратифікаційні документи – це ті, які часто ухвалюються майже всіма фракціями та групами, незалежно від їхніх політичних поглядів. Про це повідомили у Комітеті виборців України.
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У КВУ проаналізували показники законодавчої роботи за останні півтора року. Усього Кабмін подав у парламент 369 проєктів законів, підписи президента Зеленського, в результаті, опинились лише на 63 документах.
Які закони ухвалили:
- про зміни до законодавства щодо протидії COVID-19;
- щодо мита на товари легкої промисловості;
- щодо страхування сільськогосподарської продукції;
- щодо державної реєстрації вакцин;
- щодо забезпечення харчування військовослужбовців.
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Це – серйозний збій в монобільшості
17% прийнятих законів уряду Шмигаля – це катастрофічно низький результат, який свідчить про серйозний збій в роботі монобільшості. Але це питання не лише до прем'єр-міністра, але й також до лідерів фракцій "Слуга Народу" та ексголови Верховної Ради Разумкова,
– пояснив голова КВУ Олексій Кошель.
Кошель наголосив, що не було налагоджено ефективної комунікації між парламентом та урядом. Саме тому показники – такі низькі.