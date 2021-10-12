Навіть не п'ята частина: скільки парламент ухвалив законопроєктів від уряду Шмигаля

Верховна Рада ухвалила тільки 17% законопроєктів, які вніс Кабмін Дениса Шмигаля. Окрім того, з 63 ухвалених законів 24 – ратифікаційні.

Ратифікаційні документи – це ті, які часто ухвалюються майже всіма фракціями та групами, незалежно від їхніх політичних поглядів. Про це повідомили у Комітеті виборців України.

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У КВУ проаналізували показники законодавчої роботи за останні півтора року. Усього Кабмін подав у парламент 369 проєктів законів, підписи президента Зеленського, в результаті, опинились лише на 63 документах.

Які закони ухвалили:

про зміни до законодавства щодо протидії COVID-19;

щодо мита на товари легкої промисловості;

щодо страхування сільськогосподарської продукції;

щодо державної реєстрації вакцин;

щодо забезпечення харчування військовослужбовців.

У КВУ наголосили, що успішність законодавчої роботи уряду Шмигаля нижча, ніж у його попередника Олексія Гончарука. Тоді законами стали 22% поданих проєктів. У перші півтора року роботи уряду Гройсмана цей показник був – 28%.

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Це – серйозний збій в монобільшості

17% прийнятих законів уряду Шмигаля – це катастрофічно низький результат, який свідчить про серйозний збій в роботі монобільшості. Але це питання не лише до прем'єр-міністра, але й також до лідерів фракцій "Слуга Народу" та ексголови Верховної Ради Разумкова,

– пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Кошель наголосив, що не було налагоджено ефективної комунікації між парламентом та урядом. Саме тому показники – такі низькі.