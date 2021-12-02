Навіть самі бойовики заперечують російські фейки, що "Україна готує наступ"

Москва активно поширює пропаганду, що нібито Україна готує атаку на Росію, а союзники їй у цьому допомагають. Однак так звана влада окупаційних адміністрацій з цим не погоджується.

Про це свідчить заява, яку в ефірі російського пропагандистського телеканалу зробив представник так званої влади Луганщини.

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Бойовики не вірять у наступ України

Його коментар стосувався того, що на окупованих територіях Донбасу не визнають, що Україна готує на них напад.

Мовляв, нагнітання і напружена ситуація на лінії розмежування є, однак немає "жодних ознак того, що Україна готова до повномасштабного серйозного кроку".

Такі висловлювання дещо суперечать риториці Кремля.

Заяви Кремля про буцімто агресію України

Днями речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Збройні сили України "нарощують військову силу, стягують важку техніку та особовий склад". Вона вважає, що поблизу окупованих територій вже приблизно 125 тисяч українських військових.

Ба більше – Росії видається, що ОБСЄ все частіше фіксує порушення українською стороною мінських домовленостей.

До слова, насправді регулярно всі можливі домовленості та зобов'язання порушує лише одна сторона – російська.

Російські війська на кордоні