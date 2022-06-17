"Навіть скляні банки незнищенні": ЗСУ показали ще один символ стійкості українців

На Миколаївщині після обстрілів вціліли банки з консервацією. Хоч навколо у приміщенні все знищив обстріл ворога.

Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь" 16 червня – на 113 день війни, яку Росія почала проти України. Цю інформацію повідомила 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

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На Миколаївщині після обстрілів ворога вціліли банки

До символів стійкості та незламності українського народу, слідом за півником з Бородянки, можна сміливо додати і ось ці банки з консервацією з Миколаївщини,

– повідомили в ОК "Південь".

Пояснили, що банки вціліли дивом, проте тут же додали – ніяке це не диво, а закономірність: "Тому що це – Українські банки, з Українськими овочами, вирощеними на Українській землі, приготовлені Українською господинею для Української сім'ї".

Оперативне командування "Південь" додало, що в нас навіть скляні банки незнищенні, натомість російські окупанти на народ замахнулись.

Банки на Миколаївщині дивом вціліли під час обстрілу / Фото ОК "Південь"

Коротко про історію з вцілілою шафкою з Бородянки

На початку квітня мережу облетіло фото, на якому в зруйнованому будинку вціліла шафка та півник на ній. Кухонна шафка була в зруйнованій окупантами Бородянці, що на Київщині. Це фото стало символом мужності та незламності українців, які витримують, попри все.

Згодом вона стала такою популярною, що відшукали власницю тієї квартири та шафки. Виявилось, що жінка переїхала від обстрілів на Західну Україну.

Надія Дмитрівна розповіла, що російські окупанти скинули 2 авіабомби на будинок, у якому вона жила. Жінка заселилась туди ще у 1985 році. Її чоловік загинув під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Згодом помер старший син. Надія Дмитрівна жила зі своїм меншим сином, який і прибив знамениту кухонну шафу. На жаль, він також помер.

Шафку, яка вціліла, передали в музейний фонд України. Її відправили в Національний музей Революції Гідності, а фахівці зберегли і весь її вміст. Всередині шафки – порцеляновий посуд, баночки для спецій та традиційні сувеніри.

Відомо, що відразу після цього киянка подарувала фігурки півників Борису Джонсону та Володимиру Зеленському. Жінка зустріла високопосадовців на вулицях Києва та вручила кожному подарунок – півників, схожих на тих, які вціліли під час обстрілу Бородянки.

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