Навіть в умовах дефіциту ЗСУ витрачають утричі менше снарядів, ніж російська армія, – WP

Збройні Сили України вимушені економити боєприпаси. Росії також їх бракує, проте однаково окупанти, за різними оцінками, витрачають втричі більше снарядів, чим ЗСУ.

За даними видання, навіть в умовах дефіциту ЗСУ витрачають в день орієнтовно 7 700 снарядів. Тобто один снаряд кожні шість секунд.

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Що відомо про витрати снарядів Росією та ЗСУ

Росія, яка теж може бути на межі, стріляє більше – за деякими оцінками, втричі більше,

– пише видання.

Окрім того, Збройні Сили України, щоб не відставати від ворога, витрачають снаряди економно – стали більш розбірливі у виборі цілей. Також наші військові часто віддають перевагу техніці, а не невеликим групам піхоти.

"Точність є ключовим фактором, тому що промахи означають витрачені марно снаряди", – пояснюють журналісти.

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Які снаряди потрібні Україні

Більшу частину нашого арсеналу становлять артилерійські снаряди для українських знарядь радянських часів. Вони у дефіциті. Тому ЗСУ покладаються на артилерію, яку надали західні союзники або використовують снаряди калібру 155 міліметрів. Останніх в України зараз більше, проте для набагато меншої кількості стволів.

З такою швидкістю, з якою стріляє Україна, ці запаси незабаром можуть закінчитися, а західні країни намагаються наростити виробництво,

– мовиться в повідомленні.

Саме тому генсек НАТО Єнс Столтенберг ще у лютому попередив, що "поточні темпи витрат Україною боєприпасів у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва".

Причому снаряди калібру 152 та 122 міліметри, які потрібні Україні, є в пострадянських країн. Проте вони не завжди наважуються продавати їх Україні через свої зв'язки з Росією.

Хто передає Україні боєприпаси

За даними видання, третя країна, дружня до України, інколи через посередника закуповує боєприпаси – потім таємно постачає їх Україні, щоб уникнути політичних наслідків для продавця.

Часто результатом є те, що одна артилерійська зброя на полі бою може мати снаряди, виготовлені в кількох країнах, які, за словами солдатів, можуть вести вогонь по-різному, що впливає на точність,

– написали журналісти.

За їхніми даними, США по всьому світі шукали запаси радянських артилерійських снарядів. Проте їх постачання може зайняти місяці. Однак на початку квітня Пентагон заявив про надання невизначеної кількості артилерійських снарядів калібру 122 міліметрів. Такі снаряди використовує українська гаубиця Д-30.

Видання пригадало слова військового аналітика Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, що це артилерійська війна.

"Росія, як і раніше, стріляє більше, ніж Україна щодня. Проте українські офіційні особи заявили, що помітили – ворог стає дедалі консервативнішим, що є ознакою того, що вони також можуть зіткнутися з нестачею снарядів", – мовиться в повідомленні.

Ба більше, в соцмережах російські військові блогери та солдати бідкаються через нестачу боєприпасів.