Навколо Хмельницької області почнуть рити окопи

Сергій Гамалій – голова Хмельницької ОВА – заявив, що навколо області вже у суботу, 26 лютого, почнуть рити окопи. Відповідне рішення ухвалили після того, як ворог завдав ударів по Старокостянтинові.

Мер міста – Микола Мельничук – повідомив про обстріли увечері 25 лютого. Він розповів, що ворог завдав ракетні удари по військовому аеродрому.

Зауважте Понад 500 броньованих машин, 100 танків, 14 літаків і навіть БУК: скільки вже втратила Росія

Гамалій заявив, що постраждали, на щастя, не було. Ворогу також не вдалося вивести з ладу техніку.

За словами голови ОВА, жодних інших обстрілів на території Хмельниччини не було.

Хочеш миру – готуйся до війни. Тому ми ритимемо окопи навколо нашої області,

– наголосив Гамалій.

На території Хмельницької області діє комендантська година.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.