"Ж**а повна, готуємось до гіршого": навколо Петербурга встановлюють ППО

У Росії останнім часом неспокійно. Окупанти почали посилювати протиповітряну оборону біля Санкт-Петербурга.

Російські телеграм-канали пишуть, що навколо Санкт-Петербурга встановлюють засоби протиповітряної оборони. Зокрема, мовиться про зенітно – ракетні комплекси С-300, передає 24 Канал.

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Росіяни готуються

У мережу потрапило відео, де видно, як російські військові встановлюють навколо Петербурга ЗРК С-300 для захисту міста. Вочевидь, Росія укріплює свій захист, бо відчуває загрозу. На записі помітно, що кілька комплексів встановлюють доволі близько одне від одного.

У Петербурзі встановлюють С-300: дивіться відео

Готуємось до гіршого,

– сказав за кадром автор відео.

Водночас невідомо, з чим саме пов'язана така підготовка. Нещодавно на Ленінградську область була здійснена успішна атака дронів. Уночі 21 січня у селищі Усть-Луга Ленінградської області пролунали потужні вибухи. Там спалахнув вугільний термінал в Усть-Лузі. Пожежа почалася в районі нафтового термінала Морського торговельного порту.

Росіяни встановлювали ППО на дахах