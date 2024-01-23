"Ж**а повна, готуємось до гіршого": навколо Петербурга встановлюють ППО
У Росії останнім часом неспокійно. Окупанти почали посилювати протиповітряну оборону біля Санкт-Петербурга.
Російські телеграм-канали пишуть, що навколо Санкт-Петербурга встановлюють засоби протиповітряної оборони. Зокрема, мовиться про зенітно – ракетні комплекси С-300, передає 24 Канал.
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Росіяни готуються
У мережу потрапило відео, де видно, як російські військові встановлюють навколо Петербурга ЗРК С-300 для захисту міста. Вочевидь, Росія укріплює свій захист, бо відчуває загрозу. На записі помітно, що кілька комплексів встановлюють доволі близько одне від одного.
У Петербурзі встановлюють С-300: дивіться відео
Готуємось до гіршого,
– сказав за кадром автор відео.
Водночас невідомо, з чим саме пов'язана така підготовка. Нещодавно на Ленінградську область була здійснена успішна атака дронів. Уночі 21 січня у селищі Усть-Луга Ленінградської області пролунали потужні вибухи. Там спалахнув вугільний термінал в Усть-Лузі. Пожежа почалася в районі нафтового термінала Морського торговельного порту.
Росіяни встановлювали ППО на дахах
- У Росії прийняли рішення щодо стягування в район Москви ЗРК "Бук", Тор" (середній радіус дії) і С-400 (дальній радіус дії). Це сталося ще після атаки на аеродром "Енгельс". Здебільшого така система розрахована на протидію дронам та літакам. Про ракети не йдеться.
- На даху ворожого міністерства оборони з'явився самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який призначений для протиповітряної оборони. Будівля міноборони Росії розташована орієнтовно за 2 кілометри від Кремля.
- У Повітряних силах ЗСУ висміяли цей інцидент. Там заявили, що росіяни, ймовірно, на щось чекають, оскільки розмістили самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" на дахах.