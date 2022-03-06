Найбільша дурість, – Арестович прокоментував стягування ракет "Точка-У" у Київ

Російські окупанти направляють до Києва ракетні комплекси "Точка-У" та "Тор". З військового погляду це є певною дурістю ворога.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, стягування ракет не має практично ніякої користі.

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Арестович: Українська авіація працює дуже добре

Арестович зауважив, що це довели попередні удари комплексами "Іскандер-М" та "Калібр" по військових об'єктах у Києві. Мовиться про атаки по військових об'єктах.

Це найбільша дурість, яку вони можуть створити. По військах наших спробують бити, але ж треба ще потрапити. Це не так просто,

– наголосив він.

Також радник очільника Офісу Президента висловився і про ракетний комплекс "Тор", який зайвий раз показує, що українська авіація працює дуже добре. "Це комплекс протиповітряної оборони, який вони зараз активно вводять сюди", – додав Арестович.

Зазначимо, що про стягування ракетних комплексів повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Там закликали обов'язково повідомляти правоохоронцям, якщо хтось побачить пересування цієї ворожої техніки.



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