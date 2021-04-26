Найбільша фракція Європарламенту виступає за відключення Росії від системи SWIFT

Фракція Європейської народної партії виступає за розширення санкцій проти Росії. Мовиться про відключення Росії від системи SWIFT та зупинки газопроводу "Північний потік-2".

Відповідне рішення опублікувала фракція на своєму сайті. Про це вона повідомила напередодні чергової сесії Європарламенту.

До речі Поки не відключили: у Росії думають створити альтернативу системі SWIFT

Заява фракції

Фракція Європейської народної партії (ЄНП) висловила свою позицію у ставленні до Росії. Зокрема підтримала Україну та закликала держави-члени ЄС і Єврокомісію "прийняти чіткі та рішучі заходи проти Росії в разі подальшої ескалації".

Це повинно відбутися шляхом негайного припинення імпорту російської нафти і газу, зупинки будівництва трубопроводу "Північний потік - 2", виключення Росії з системи SWIFT і заморожування рахунків олігархів та заборони їм в'їзду в ЄС,

– мовиться в повідомленні фракції.

До речі, 28 квітня з ініціативи ЄНП Європарламент обговорить, а потім проголосує за резолюцію, яка засуджує нарощування російської армії біля України. Окрім того, мовиться й про інші порушення прав людини і міжнародного порядку – справу Навального і напад російських спецслужб на Чехію.

Коротко про відключення Росії від SWIFT