Найбільша гора Західної Європи вже 10 років стає все нижчою

Найбільша гора Західної Європи – Монблан – продовжує втрачати висоту. Від 2017 року вона стала меншою на цілий метр.

Монблан був 4 807,81 метра заввишки станом на вересень 2021 року. У 2017 ж – 4 808,72 метра. Чому гора меншає – експерти поки пояснити не можуть.

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Монблан меншає

Монблан меншає вже 10 років. У 2007 році ця найвища у Західній Європі гора була 4 810,90 метра заввишки. Фахівці-географи кажуть, що щорічно вона втрачає приблизно 13 сантиметрів.

У 2021 році експерти у Франції, де ця гора розташована (на кордоні з Італією), підрахували, що тільки з 2017 року Монблан став меншим на майже метр

Вереснева експедиція встановила, що ця вершина в Альпах стала 4 807,81 метра заввишки. Тоді як у 2017 році цей показник становив 4 808,72 метра.

З іншого боку, показник 2019 року був дещо нижчим – 4 806,03 метра. Чому так сталося – достеменно невідомо.

Тепер кліматологи, гляціологи та інші вчені мають переглянути всі зібрані дані та висунути теорії для пояснення цього явища,

– мовиться у пресрелізі експедиції.

Вимірювальну експедицію організовують, до слова, що два роки. Особливе занепокоєння у її учасників викликає прискорення танення льодовиків у світі.

: Монблан (Біла Гора) – вершина в Західних Альпах, яку вважають найвищою у Західній Європі. Розташована на кордоні Франції та Італії, між італійським містом Курмайор і французьким Сен-Жерве-ле-Бен.

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