Найбільша загроза тут для ЄС, – Стефанішина про газовий контракт Росії та Угорщини

Угорщина та Росія 27 вересня підписали довгостроковий контракт про постачання газу в обхід України. Однак найбільше загроз ця домовленість може становити саме для Євросоюзу.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, Україна веде перемовини про бронювання запасів газу.

До теми Угорщина підписала з Росією договір про транзит газу в обхід України: в МЗС обурені

Однак паралельно цим самим займається й "Газпром". Зокрема, вже є один "успішний" кейс Угорщини.

Тут, звичайно, є фізична загроза для України. Однак найбільша загроза тут для Євросоюзу,

– заявила віцепрем'єрка.

Яка загроза виникне для ЄС

Як розповіла Стефанішина, якщо Євросоюз проактивно не реагуватиме, то у підсумку він отримає невеличкі "осередки пожеж", які можуть "підпалити" велику територію.

Зважаючи на це, для ЄС важливіше реагувати на угоду Росії та Угорщини, аніж для України.

Дізнайтеся більше Через контракт з російським "Газпромом": все, що відомо про конфлікт Угорщини з Україною

Угода Росії та Угорщини: коротко