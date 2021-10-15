Найбільша загроза тут для ЄС, – Стефанішина про газовий контракт Росії та Угорщини
Джерело:ТСН
Угорщина та Росія 27 вересня підписали довгостроковий контракт про постачання газу в обхід України. Однак найбільше загроз ця домовленість може становити саме для Євросоюзу.
Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, Україна веде перемовини про бронювання запасів газу.
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Однак паралельно цим самим займається й "Газпром". Зокрема, вже є один "успішний" кейс Угорщини.
Тут, звичайно, є фізична загроза для України. Однак найбільша загроза тут для Євросоюзу,
– заявила віцепрем'єрка.
Яка загроза виникне для ЄС
Як розповіла Стефанішина, якщо Євросоюз проактивно не реагуватиме, то у підсумку він отримає невеличкі "осередки пожеж", які можуть "підпалити" велику територію.
Зважаючи на це, для ЄС важливіше реагувати на угоду Росії та Угорщини, аніж для України.
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Угода Росії та Угорщини: коротко
- Угорщина та Росія 27 вересня підписали контракт на 15 років про постачання газу. Угорська сторона отримуватиме щорічно 4,5 мільярда кубометрів газу.
- У Міністерстві закордонних справ України заявили, що звернуться до Єврокомісії через угоду.
- Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни.
- Росія 1 жовтня почала транспортування газу до Угорщини, оминаючи Україну. Водночас український оператор ГТС перестав доставляти туди блакитне паливо.
- Через газову угоду Угорщини та Росії, Україні доводиться переорієнтовувати реверс газу на польський, словацький та румунський ринки.