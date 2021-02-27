Міста у вогні: у М'янмі тривають масові протести

У суботу, 27 лютого, у М'янмі спалахнула нова хвиля масових протестів. За даними місцевих ЗМІ військові затримали приблизно 500 людей.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що під час протестів загинула щонайменше одна жінка. У мережі навіть опублікували фото загиблої. Однак згодом смерть протестувальниці спростували.

Актуально Facebook видалив сторінку військових з М'янми після розстрілу протестувальників

Епіцентрами масових протестів стали 2 найбільші міста країни – столиця Янгон та місто Мандалай.

Люди вимагають, щоб хунта повернула владу президенту Він М'їну.

Місцеві правоохоронці масово затримують учасників протесту. Окрім того, нерідко у протестувальників стріляють ґумовими або й бойовими кулями. Своє свавілля хунта пояснює тим, що у країні нібито заборонені масові заходи.

Військовий переворот у М'янмі: що відомо