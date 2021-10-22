Найбільший страх став реальністю, – кінозірки відреагували на трагедію з Болдвіном та Гатчінс

Трагічна загибель українки Галини Гатчінс шокувала весь світ. Відомий американський актор Алек Болдуїн випадково застрелив кінооператорку під час зйомок вестерну "Іржа". Як їхні колеги реагують на моторошну звістку – читайте далі.

Медики намагалися врятувати операторку, втім поранення було надто серйозним: жінка померла у лікарні. У режисера стрічки Джоела Соуза пошкоджена ключиця. Він вижив, але перебуває у критичному стані.

Читайте також Нещасні випадки на знімальному майданчику, від яких холоне душа

Сотні людей залишають коментарі під останнім дописом Гатчінс в її інстаграмі. Серед них – актор, продюсер та режисер Джозеф Рейтман та художниця Рейчел Мейсон. Колеги загиблої не можуть повірити в те, що сталося, й висловлюють співчуття її рідним. Багато хто з кінозірок відреагував на трагедію у твітері.

Публікація Гатчінс у соцмережі, яка стала останньою:

Джеймс Ганн

Американський кінорежисер Джеймс Ганн розповів, що його найбільший страх полягає у тому, що хтось може отримати смертельну травму на одній з його зйомок. Тож він молиться, аби таке ніколи не трапилося. "Моє серце зараз з усіма, хто постраждав під час трагедії на зйомках Іржі, особливо – із сім'єю Гатчінс", – написав він.

Елайджа Вуд

Актор та режисер Елайджа Вуд також написав допис у соцмережі. Новини про смерть Галини Гатчінс він назвав "абсолютно жахливими та спустошливими". Кіномитець додав, що всіма своїми думками зараз – із рідними загиблої.

Джо Манганьєлло

Актор Джо Манганьєлло, який зіграв Дезстроука у "Лізі Справедливості" 2017 року, шокований звісткою про смерть Гатчінс. Він підкреслив, що йому пощастило працювати з українкою на одному майданчику. Вона була кінооператором під час зйомок супергеройського фільму Archenemy.

Неймовірний талант, чудова людина. Не можу повірити, що це могло статися у наші дні… Як стрільба могла вбити члена знімальної групи? Жахлива трагедія,

– зазначив він.

Дебра Мессінг

Актриса Дебра Мессінг відреагувала на гучний твіт американського колумніста Бенні Джонсона. Той написав: "Алек Болдвін вбив людину з пістолета, ведеться кримінальне розслідування. Це точний заголовок". Натомість Мессінг пояснила, що все було не так, як пише Джонсон, й висловила підтримку Болдвіну. Адже актору вручили бутафорський пістолет для використання у сцені. "Потім сталася катастрофа, в якій загинула Гатчінс, а Соуза зазнав поранення. Я молюся за їхні сім'ї", – написала актриса.

Алекс Вінтер

«Глибокі співчуття рідним і близьким Галини Гатчінс. Команда за жодних обставин не має опинятися у небезпеці на знімальному майданчику, і коли вона опиняється в ній, тому завжди є певні причини, чому», — написав англо-американський актор Алекс Вінтер.

Пол Шир

Американський актор Пол Шир підкреслив, що почувається спустошеним. Мовляв, те, що трапилося, це щось більше, ніж трагедія. Адже на знімальному майданчику є стільки правил, аби унеможливити подібні випадки. "Не можу зрозуміти, як таке сталося. Стільки людей мали допустити недбальство. Це злочин. Галина була дуже талановитою", – написав він.

Джеймс Каллен Брессак

Сценарист та режисер Джеймс Каллен Брессак запевнив, що відтепер у своїх фільмах використовуватиме лише зброю для страйкболу та з гумовими кулями. "Такого ніколи не мало би статися. Галино, ти була справжньою перлиною. Це такий п**дець", – висловився він у твітері.

Алек Болдвін застрелив українку: що відомо про трагедію