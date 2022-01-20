Найближчим часом малоймовірно, – Байден повідомив, чого не вистачає Україні для вступу в НАТО

Україні ще треба багато чого зробити у царині розвитку демократії. А є ще й низка інших важливих речей.

Про це говорив на пресконференції 19 січня президент США Джо Байден. Так він відповідав на питання журналістів про перспективи вступу України до НАТО.

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Байден прокоментував перспективи вступу України до НАТО

Президент США Джо Байден переконаний, що в України попереду ще багато роботи, поки вона стане членом НАТО. Тож навряд чи це відбудеться найближчим часом.

Долучення України до НАТО найближчим часом малоймовірне,

– сказав Байден.

Глава Білого дому назвав причини:

Мовляв, Україна не виконала ще всі вимоги, необхідні для вступу до Альянсу. Особливо у плані розбудови демократії та "інших речей".

Також Байден наголосив, що для вступу у НАТО всі члени Альянсу повинні одноголосно підтримати країну-кандидатку.

Та попри такі заяви, Джо Байден не виключив, що зрештою Україна таки стане членом Північноатлантичного альянсу.

слова Байдена пролунали та тлі гучного січневого обговорення на міжнародному рівні ультиматуму Росії. Володимир Путін вимагає письмових гарантій, що НАТО не буде приймати нових членів – зокрема, Україну та Грузію.

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