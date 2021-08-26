Найближчим часом змусимо Росію не використовувати газ як зброю, – Вітренко

Росія використовує газ як геополітичну зброю проти України. Зокрема, це яскраво видно у будівництві "Північного потоку-2". Однак є підстави вважати, що це найближчим часом припиниться.

Про це у програмі 24 каналу "Що це було?" з Сергієм Лещенком розповів голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. За його словами, історія з російським газогоном – це продовження тенденції України до відновлення справедливості.

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"Це несправедливо, коли "Газпром" блокує доступ усіх інших компаній до української газотранспортної системи. Ми хочемо, щоб європейські компанії могли бронювати потужність української ГТС для транзиту", – сказав Вітренко.

Він наголосив, що це важливо для безпеки, української євроінтеграції та розвитку ринку. Важливо, щоб і компанії Центральної Азії могли використовувати українську ГТС для транзиту. "Нафтогаз" на цьому наполягає і бореться.

У нас є підстави вважати, що найближчим часом разом з партнерами змусимо Росію нарешті змінити своє ставлення та припинити використовувати газ як геополітичну зброю,

– заявив Вітренко.

Якщо це трапиться, голова правління вважає, що ситуація буде докорінно змінена. Однак Україна сама не впорається. Потрібна співпраця з Німеччиною, Єврокомісією, США.

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