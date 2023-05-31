Найближчими днями ви побачите вражаючу демонстрацію сили з боку України, – сенатор Грем

Україна перевершила всі очікування, а російські сили знекровлені та ослаблені. Коли почнеться український контрнаступ, на росіян чекає "грубе пробудження".

Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем після нещодавнього візиту до Києва. За його словами, Володимир Зеленський та його команда поінформували Штати про плани контрнаступу.

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Росіян чекає неприємний сюрприз, коли розпочнеться український контрнаступ. Найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію сили з боку українців,

– сказав сенатор.

Він не став розголошувати жодні деталі щодо дати, часу або формату наступу, однак додав, що так звані формувальні операції: удари, які розбивають російську оборону та руйнують плани Москви – вже почалися, а це означає, що сам контрнаступ, ймовірно, розпочнеться відносно скоро.

Головні акценти контрнаступу

Грем наголосив, що першочерговим завданням має бути "повернення певних стратегічних місць". Ба більше, сенатор відповів ствердно на запитання журналістів, чи вважає він, що Україна зможе витіснити Росію до кінця року.

Політик також висловився за те, щоб Конгрес погодився схвалити пакет допомоги, який дозволить надіслати більше військового обладнання до України. Водночас визнав, що наразі невідомо, чи погодять законодавці передачу додаткового озброєння, адже обговорюють питання уникнення кризи обмеження боргу США.

За словами Грема, він сказав Зеленському: "Я зроблю все, що в моїх силах, щоб у вас був надійний пакет зброї та технологій для завершення роботи".

Україна може отримати ракети ATACMS

Крім того, після зустрічі з британським радником з національної безпеки Тімом Берроу, Грем висловився щодо контрнаступу у себе у твітері.

Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість Києву для досягнення максимального ефекту,

– зазначив політик.

Сенатор висловив вдячність Великій Британії за передачу Україні ракет повітряного базування Storm Shadow, які виявилися надзвичайно ефективними.

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"Британці бажають перемоги для України. Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – посилять успіх України на полі бою", — наголосив Грем.