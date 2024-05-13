Який найдалекобійніший український дрон має Україна для ударів на 1500 кілометрів

Одним з найвідоміших далекобійних дронів-камікадзе, який мають у своєму розпорядженні Сил оборони України, є "Лютий". Саме цей дрон активно використовується для ударів по нафтопереробних заводах Росії.

І саме за допомогою "Люті" було атаковано наразі рекордну за дальністю ціль – нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" у Башкирії.

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І хоча пряма дальність становить близько 1400 кілометрів, дрон має заявлену дальність від 1500 кілометрів.

Ба більше, аналітики зазначають, що успіввідношенні ціна/якість/дальність/точність "Лютий" поки що тримає впевнене лідерство.

Як може виглядати "Лють"

На відео з атакою НПЗ у Башкирії зафіксовано БПЛА, який більше схожий на літак малої цивільної авіації. При цьому мова не йде про літак на базі "А-22", вказаний окремо і вочевидь є дроном на базі A-22 Foxbat від українського "Аеропракту".

Аналітики припустили, що мова йде про Skyranger Nynja – легкомоторний літак, який можливо придбати у вигляді набору "збери сам".

. Один з дронів на базі літака Skyranger вже був помічений у застосуванні Сил оборони України. Наприкінці квітня ворог показав такий дрон, який впав у поле та ніс авіабомбу ОФАБ-100-120. Деякі джерела ідентифікували його, як Skyranger Nynja, та мова йде про іншу модель від цієї компанії Swift.



Skyranger Nynja / Фото Defence Express

Моделі спорідненні та мають мінімальну різницю. Але дрон на базі Swift був, найімовірніше, багаторазовим дроном-бомбардувальником, фактично аналогом У-2 Другої світової війни. А дрон який атакував "Газпром нафтохім Салават" не ніс під собою бомби, в вибухівка була всередині корпусу.

Що цьому передувало