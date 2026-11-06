"Найгірша ситуація – в Києві": Зеленський провів селектор щодо наслідків ударів по енергетиці

У столиці України зберігаються серйозні проблеми з електро– та водопостачанням після російських атак. Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуацію ускладнили й рішення, які не були виконані вчасно.

Найскладніша ситуація з відновленням енергопостачання наразі спостерігається в Києві, де жителі та підприємства стикаються з тривалими відключеннями світла й води. Про це за підсумками селекторної наради щодо наслідків російських ударів повідомив Володимир Зеленський.

Чому в Києві найскладніша ситуація зі світлом і водою?

За словами Зеленського, найгірша ситуація з відновленням після обстрілів у Києві.

Найгірша ситуація – в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики,

– наголосив президент.

Зеленський зазначив, що уряд надає додаткову допомогу для прискорення відновлювальних робіт. Зокрема, йдеться про постачання необхідного обладнання.

Також Україна домовилася з Німеччиною та Іспанією про постачання генераторів, кабелів та іншого устаткування.

Яка ситуація з енергопостачанням в інших регіонах?

Під час наради президент заслухав доповіді щодо ситуації у Дніпрі, Харкові, Одесі та області, а також на Полтавщині, Черкащині, Вінниччині, Житомирщині, Сумщині та Київщині.

Окремо з представниками державних і приватних енергетичних компаній обговорили залучення додаткових ремонтних бригад, щоб пришвидшити відновлення електропостачання.

Прем'єр-міністр також доповів про запуск програми щомісячних доплат працівникам, які беруть участь у ліквідації наслідків російських атак. Йдеться про енергетиків, комунальників, залізничників та працівників систем водопостачання.

Крім того, до відновлення енергомереж та енергооб'єктів залучають визначені підрозділи Збройних Сил України.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті у матеріалі про відключення світла в Києві та роботу опалення і води взимку, на початку листопада через російські атаки три столичні теплоелектроцентралі припинили виробництво електроенергії. Це спричинило серйозні перебої з водопостачанням і тимчасову зупинку міського електротранспорту, після чого уряд ухвалив рішення передати Києву партію додаткових резервних генераторів.