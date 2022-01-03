Найголовніше – запобігти ескалації, – Єрмак про тему Росії у розмові Байдена й Зеленського

Україна та США будуть використовувати всі можливості для деескалації ситуації на Сході. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він подякував американським партнерам за підтримку. Це сталося після розмови Президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Найважливіше – тут Телефонна розмова Зеленського та Байдена 2 січня: про що говорили президенти

В Офісі Президента прокоментували розмову Байдена й Зеленського

Володимир Зеленський та Джо Байден спілкувалися телефоном ближче до кінця доби 2 січня за київським часом.

Президент України за підсумками розмови повідомив, що з главою Білого дому обговорили спільну роботу задля збереження миру в Європі.

В адміністрації Байдена ж підтвердили, що віддані принципу "нічого про Україну без України".

Згодом розмову прокоментував глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський щойно поговорив із Джо Байденом. Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації, і Україна та США будуть використовувати всі можливості для цього,

– написав він у твітері.

Також Єрмак подякував американським партнерам за "безпрецедентну підтримку" українського суверенітету, територіальної цілісності й "повне взаєморозуміння".

Радимо звернути увагу й на таке:

"Єрмак говорить із Салліваном кілька разів на тиждень": пані посол України Маркарова наголосила на тісній співпраці України й США.

Водночас в американському The New York Times написали розлогу статтю про занепокоєння через "недосвідчене оточення" Зеленського на тлі загрози Росії.

Нагадаємо у відео: Байден та Путін говорили телефоном 30 грудня

Повний текст допису Андрія Єрмака у твітері:

Володимир Зеленський щойно поговорив із Джо Байденом. Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації, і Україна та США будуть використовувати всі можливості для цього.

Вдячні американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Частота контактів найвищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння.