Наїзд в лоб росіянам не вдався, – Чалий про перемовини США та Росії у Женеві

У Женеві 10 січня відбулися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки". Після цього Кремль, ймовірно, й надалі підвищуватиме ставки, однак "наїзд в лоб" російській стороні не вдався.

Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів експосол України у США Валерій Чалий. Він зауважив, що наразі важко уявити можливість тих "великих" компромісів, про які говорить Росія.

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За словами Чалого, делегація США поїхала на ці перемовини, аби порушити питання стратегічної стабільності, у якому можуть бути компроміси. Однак американська сторона не готова обговорювати ультиматуми представників Росії.

Шантаж продовжується, але це не ті люди, які бояться шантажу. Я скажу більше, є й інші люди в Америці, яких немає у складі делегації. Тому я спокійний, що жодних нав'язувань Росії не відбудеться,

– заявив дипломат.

Росія вимагає від НАТО так званих "гарантій безпеки". У Кремлі хочуть, щоб Альянс не розширювався на Схід, тобто фактично не надавав членство Україні.

Як розповів Чалий, навряд чи внаслідок такого дипломатичного процесу ми отримаємо якийсь результат, однак це є добрим сигналом. Він означає, що ультиматуми й шантаж Кремля не сприймуть. Якби це відбулося, то ситуація була б складною.

"Зараз Росія, можливо, й надалі підвищуватиме ставки, щось використовуватиме силове, але вже точно можна казати, що такий наїзд в лоб росіянам не вдався", – наголосив експосол України у США.

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